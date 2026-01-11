El mercado de pases para Colo Colo no ha sido simple. El Cacique se entrampó en la búsqueda de un “9”, pero con la fórmula que ya ha amarrado a sus dos primeras incorporaciones: préstamos con opción de compra. Sin embargo, desde Colombia ya le mandaron un aviso sobre el futuro de Carlos Lucumí, una de las principales fichas para acompañar a Javier Correa.

Fue el mismo presidente del Alianza Valledupar que señaló que no saldrá si no es por una venta… ¿vuelve a tomar fuerza el nombre de Damián Pizarro? ¿Cuáles son las otras opciones? Entérate en las noticias del día de Colo Colo.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este domingo 11 de enero