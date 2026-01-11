Noticias de Colo Colo hoy 11 de enero: Se complica la negociación por el centro delantero y hay nerviosismo en Macul
Magdalena López Castro
Colo Colo sigue en la búsqueda de un centrodelantero, pero desde Colombia avisaron que no será fácil sacar a Carlos Lucumí.
El mercado de pases para Colo Colo no ha sido simple. El Cacique se entrampó en la búsqueda de un “9”, pero con la fórmula que ya ha amarrado a sus dos primeras incorporaciones: préstamos con opción de compra. Sin embargo, desde Colombia ya le mandaron un aviso sobre el futuro de Carlos Lucumí, una de las principales fichas para acompañar a Javier Correa.
Fue el mismo presidente del Alianza Valledupar que señaló que no saldrá si no es por una venta… ¿vuelve a tomar fuerza el nombre de Damián Pizarro? ¿Cuáles son las otras opciones? Entérate en las noticias del día de Colo Colo.
🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este domingo 11 de enero
