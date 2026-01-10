En pleno receso del fútbol chileno, Universidad de Chile sigue moviéndose fuerte en el mercado de pases. Este sábado, la gran novedad llegó desde el aeropuerto: Octavio Rivero ya está en suelo nacional para convertirse en nuevo refuerzo del equipo dirigido por Francisco Meneghini.

El atacante uruguayo fue recibido por el equipo de comunicaciones de Azul Azul y, aunque evitó explayarse ante la prensa, dejó frases que confirman que su fichaje está prácticamente cerrado.

✈️ Octavio Rivero aterrizó en Santiago y dejó señales claras

A su llegada al país, Octavio Rivero fue abordado por medios y cámaras, pero no entregó muchas palabras. Sin embargo, con una sonrisa y tono de certeza, soltó una frase clave: “Ahora vamos a ultimar los detalles y a conversar”, lo que confirma que su fichaje con la U está prácticamente sellado.

La escena fue acompañada por un guiño a la hinchada: cuando se le preguntó si estaba entusiasmado con su arribo al Romántico Viajero, el uruguayo respondió: “Sí, ahora hablamos”, mientras asentía con la cabeza y subía rápidamente a un vehículo de traslado del club.

🔵 El tercer refuerzo azul: ¿cuándo se confirma oficialmente?

Si bien aún no hay un anuncio formal por parte de la Universidad de Chile, todo indica que la confirmación del fichaje de Rivero llegará durante este mismo sábado.

En Ecuador finalmente desistieron por mantener al delantero y debido al gran interés de la dirigencia en cerrar pronto este acuerdo. El arribo en persona a la capital chilena sòlo indica que las negociaciones ya están en su fase final.

🗓️ Día libre y debut en los entrenamientos

Según información desde el CDA, Octavio Rivero tendrá este domingo libre para acomodarse, y el lunes 12 de enero ya se sumará a los trabajos del primer equipo bajo las órdenes de Francisco Meneghini.

De esta manera, el ex delantero de O’Higgins, Colo Colo y Unión Española, se reencontrará con el fútbol chileno, esta vez con la camiseta de la U, que espera volver a ser protagonista del Campeonato Nacional.