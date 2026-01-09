La U de Chile ya trabaja de lleno pensando en el 2026. Para ello, los azules arrancaron la pretemporada bajo las órdenes de Francisco Meneghini a inicios de semana y también presentaron a su primer refuerzo oficial: Eduardo Vargas.

Los estudiantiles no descansan con miras al inicio del Campeonato Nacional, donde tienen la misión de volver a levantar el título tras largos nueve años de sequía.

Sin embargo, no será el único desafío de los universitarios, puesto que además tendrán la Copa de la Liga y la Copa Sudamericana. En esta última se medirán a Palestino en un partido único, para el cual ya sufrieron un inesperado dolor de cabeza.

😨 Superclásico con Colo Colo complica a la U de Chile

Este viernes la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dio a conocer públicamente el fixture de la Liga de Primera para la temporada 2026. Pero la programación no cayó para nada bien en el Centro Deportivo Azul, puesto que un partido en particular complicará su planificación.

Se trata nada más y nada menos que el Superclásico del fútbol chileno, donde la U de Chile visitará a Colo Colo en un duelo que quedó agendado para el domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental.

La molestia del Romántico Viajero se debe a la cercanía del cruce frente a Palestino por la Copa Sudamericana, donde el ganador se quedará con la clasificación a la fase de grupos del certamen continental.

😱 El súper marzo de la U de Chile

La U de Chile debutará en el Campeonato Nacional el primer fin de semana de febrero frente a Audax Italiano. Durante ese mes solo saldrá de Santiago para visitar a Huachipato en la fecha 2.

Sin embargo, en marzo tendrá un calendario más agitado, puesto que en la fecha 4 será forastero ante Colo Colo en el Estadio Monumental en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno (1 de marzo).

Tres días más tarde, el 4 de marzo, los azules se medirán a Palestino por la Copa Sudamericana por un cupo a la fase de grupos del torneo. Luego recibirán al campeón de la Primera B (U de Concepción) y cerrarán el mes visitando al actual monarca del fútbol chileno (Coquimbo Unido).

La programación no gustó en Azul Azul y seguramente Francisco Meneghini tomó nota rápidamente, puesto que vivirá un mes que podría marcar su futuro en la institución.

