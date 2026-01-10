En U de Chile están expectantes por la llegada del uruguayo Octavio Rivero a nuestro país para que estampe su firma como nuevo jugador azul a partir de esta temporada 2026, una movida que desde el club universitario buscaron desde hace más de un mercado atrás y que ahora que finalmente se concretará trae a colación a Colo Colo.

Y es que antes de que se oficialice la incorporación de Rivero a la U en redes sociales se volcaron a recordar una particular frase que manifestó el atacante de 33 años cuando jugó por el Cacique entre 2016 a 2018, etapa en la que llegó a convertirse en un referente para los albos tanto dentro como fuera de la cancha.

😯 A Rivero lo persigue su pasado albo antes de convertirse en refuerzo de la U

En los tres años que Octavio Rivero defendió la camiseta de Colo Colo llegó a jugar 62 partidos entre competiciones locales e internacionales, siendo el club donde mayor cantidad de encuentros tuvo en su cuerpo. En dicho paso, marcó una no despreciable cifra de 23 goles y otorgó 11 asistencias, además de proclamarse campeón con el Popular de la Copa Chile 2015-16 y del Campeonato en 2017.

Tras dejar el club de Pedrero un año más tarde Rivero concedió una entrevista a Radio Futuro en la que fue consultado por el repaso de su experiencia con los albos. “Estoy muy identificado con el club y no jugaría en la U. Me siento en casa en Colo Colo”, declaró el uruguayo en aquella ocasión.

Ahora, esas declaraciones salieron a flote por el inminente fichaje del artillero en U de Chile, en lo que sería además otro de los tantos jugadores que han tenido pasos por los dos grandes clubes del fútbol chileno y con una de las rivalidades más potentes de Sudamérica.

Rivero tuvo un destacado paso por Colo Colo que se lo recuerdan antes de firmar por la U/ © Photosport

⚽ ¿Cuándo firmará Octavio Rivero por la U?

Octavio Rivero se despidió en las últimas horas de su ahora ex club, Barcelona SC, y su llegada a Chile para firmar en la U debiese darse en las próximas horas.

De hecho, de acuerdo a los últimos reportes de la prensa nacional el goleador llegará aterrizará mismo sábado en nuestro país para someterse a los exámenes médicos de rigor y luego firmar contrato con los azules.