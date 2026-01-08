La planificación 2026 de Universidad de Chile ya comenzó a mostrar consecuencias concretas. Una de ellas quedó expuesta durante esta semana en el Centro Deportivo Azul, y este jueves Leandro Fernández confirmó públicamente que no será parte del nuevo proyecto deportivo del club.

El delantero argentino asumió que la decisión está tomada y que su continuidad en el plantel quedó descartada por razones estrictamente futbolísticas. Aunque mantiene contrato vigente, el propio jugador dejó en claro que su escenario hoy depende de que Azul Azul le encuentre una salida durante este mercado.

⚽ Leandro Fernández rompe el silencio tras quedar fuera de la U

“Sí, fue sorpresivo, tanto para mí como para la familia, pero son cosas que pasan en el fútbol”, reconoció Fernández a la salida del CDA. Luego agregó: “Por ahí no me gustó la forma, sí me gustó que el entrenador venga a poner la cara, pero la dirigencia sabiendo que el entrenador iba a agarrar y tiene una decisión… pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Estoy agradecido del club que me abrió las puertas”.

El atacante detalló cómo fue la conversación con Francisco Meneghini, marcada por su brevedad. “Me gustó que el entrenador me lo diga a la cara… fueron 10 segundos. Me dijo que no entraban los planes del armado de su plantel 2026. Me dijo que eran razones futbolísticas”, explicó. También fue claro respecto a su situación contractual: “Ahora me toca esperar que el club me encuentre una salida si es así y si no me quedaré porque tengo un contrato con la U”.

Leandro Fernández dijo que tanto Manuel Mayo como Michael Clark no habrían estado de acuerdo con la determinación de Paqui Menghini de cortarlo en #LaU.

🔵 La postura de Azul Azul y el impacto fuera de la cancha

Fernández también reveló que la decisión del cuerpo técnico no fue compartida por la dirigencia. “Hablé con Manuel (Mayo) y con (Michael) Clark. Me dijeron que no estaban de acuerdo con la decisión del entrenador, que ellos querían que yo continúe, pero es cien por ciento futbolístico”, sostuvo.

Más allá del plano deportivo, el jugador expuso el impacto personal del escenario. “Con la familia estamos muy contentos en Chile. Es más, anotamos a mi hijo en el colegio, vine con todas las expectativas para arrancar un 2026 y me encontré con esto”, comentó. Sobre su futuro inmediato, fue directo: “No tengo nada, eso lo está manejando mi representante”.