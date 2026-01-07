Un ídolo de Colo Colo sorprendió al pedir la contratación de Leandro Fernández, luego de que el delantero de U de Chile fuera notificado de que no está en los planes del director técnico Francisco “Paqui” Meneghini.

El ariete está cómodo en Chile, debido a que tiene sus proyectos personales y familiares en el país, aunque resulta difícil imaginárselo con la camiseta del Cacique después de tres años jugando en el Romántico Viajero.

😱 El ídolo de Colo Colo que pidió a Leandro Fernández

El ídolo de Colo Colo que pidió a Leandro Fernández es Gonzalo Fierro: el Joven Pistolero, en su labor de comentarista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, expresó su gusto futbolístico por el argentino.

“Después de lo que mostró Salomón Rodríguez en Colo Colo, es una muy buena alternativa Fernández. ¿Por qué no?”, señaló Fierro.

Luego le preguntaron si es que lo llevaría al Cacique, si es que de él dependiera: “Sí por supuesto. Es un buen delantero, jugó en un equipo grande, conoce la presión, sabe lo que es un clásico, quiere quedarse en Santiago y Colo Colo necesita un delantero”, complementó.

📋 Las opciones que tiene Leandro Fernández tras ser desechado por U de Chile

Fue el propio Paqui Meneghini quien le informó al jugador que no está en su proyecto futbolístico y que no tiene muchas opciones de quedarse, ya que si quisiera hacerlo, no será inscrito en el Campeonato Nacional, debido a su cupo de extranjero.

Las opciones de Colo Colo son muy lejanas, por no decir imposibles, ya hasta el momento los únicos rumores de un supuesto elenco interesado en el futbolista son de O’Higgins, escuadra que disputará la Copa Libertadores 2026.

La otra posibilidad es devolverse a Argentina: Leandro Fernández tiene experiencias en Defensa y Justicia, Ferrocarril Oeste, Godoy Cruz, Vélez Sarsfield e Independiente, además de pasos en México, Guatemala, Brasil y Uruguay.

📲 Las noticias de Colo Colo las puedes encontrar al seguir y mantenerte conectado con nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre, donde están todas las informaciones del fútbol y deporte nacional.