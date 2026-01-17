Un futbolista desechado por el director técnico Francisco “Paqui” Meneghini en la U de Chile encontró rápidamente club y jugará en el fútbol de Uruguay en esta temporada 2026.

Se trata de un futbolista que nunca se afianzó en la escuadra universitaria y tras la evaluación de Paqui durante una semana en el CDA, finalmente el DT decidió comunicarle que no estaba en sus planes.

🧐 El jugador desechado en U de Chile que encontró club en Uruguay

Se trata de Sebastián “Bigote” Rodríguez, volante uruguayo de 33 años, quien tras apenas seis meses en U de Chile terminó volviendo a su país y encontrando un nuevo equipo para desempeñarse.

Bigote jugará en Danubio: el futbolista tuvo varios ofrecimientos, pero terminó decantándose por la institución que lo formó, y que ahora lo tendrá en parte de la recta final de su carrera.

Rodríguez llega como agente libre tras desvincularse de la U y firmó por un año en su nueva escuadra.

🗣️ La autocrítica de Bigote Rodríguez tras su paso por U de Chile

Hace algunos días Sebastián Rodríguez dio una entrevista en Uruguay en la que dio a conocer el análisis de su mal paso por U de Chile.

Bigote señaló: “Cuando llegué a la U, ellos no habían parado. Venían jugando todos los fines de semana, incluso cada tres días. Yo llevaba un mes de vacaciones en Uruguay, entonces me costó un poco entrar”.

De todos modos, expresó que: “Cuando pude entrar, lo hice bien. En los cuartos de final contra Alianza, que era mi exequipo, me tocó jugar de titular y lo hice muy bien, tanto en consideración del técnico como en lo personal. El equipo pasó a semifinales”.

“Después me tocó nuevamente no jugar y alternar. Fue raro, sobre todo porque había sido titular en los cuartos y había rendido bien. Pero sirvió de aprendizaje, fue algo nuevo que no me había tocado vivir en los últimos años de mi carrera”, sentenció.

📲 Entérate de las noticias de U de Chile y su mercado de pases al seguir nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.