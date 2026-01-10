Universidad de Chile sigue moviéndose con fuerza en el mercado de pases y la llegada de Lucas Romero no pasó inadvertida. El mediocampista paraguayo fue presentado oficialmente este sábado, generando una ola de reacciones entre los hinchas del Romántico Viajero, que siguen de cerca cada movimiento del club en este inicio de temporada.

En medio de un proceso de reconstrucción deportiva, la U apuesta por nombres que mezclen proyección, roce internacional y carácter. Y ahí es donde el fichaje de Romero comienza a tomar un sentido más profundo, que va más allá de una simple cesión.

🔵 ¿Qué significa la llegada de Lucas Romero para la Universidad de Chile?

Lucas Romero llega a la Universidad de Chile en calidad de préstamo desde Recoleta FC, y su incorporación apunta directamente a fortalecer el mediocampo, una de las zonas más cuestionadas del equipo durante el último torneo.

El volante defensivo de 23 años es seleccionado paraguayo y fue seguido por el área deportiva azul desde fines de 2025. En Azul Azul lo ven como un jugador con despliegue, buena lectura táctica y capacidad para sostener el equilibrio del equipo, algo que el técnico entrante tendrá cubierto.

✈️ Cómo fue la presentación de Romero en el mercado de pases azul

La presentación de Lucas Romero no fue al azar. Durante el viernes, la U comenzó a publicar una serie de mensajes y símbolos en redes sociales que apuntaban claramente a su fichaje, una estrategia que ya se ha vuelto marca registrada del club.

Tras aterrizar en Santiago, el mediocampista paraguayo fue recibido por el equipo de comunicaciones y este sábado se hizo oficial su vínculo con los azules. Romero se convierte así en el segundo refuerzo oficial de la temporada, confirmando que el mercado de pases azul empieza a tomar forma.

Que sea una gran temporada juntos, Lucas Romero 🤜🏼🤛🏼 pic.twitter.com/wdmfUbqmDN — Universidad de Chile (@udechile) January 11, 2026

📊 Los números que explican por qué Romero fue elegido por la U

En su última temporada con Recoleta FC, Lucas Romero disputó 34 partidos oficiales, anotó un gol y entregó dos asistencias, cifras que no explican del todo su valor, pero sí su regularidad.

Su rendimiento le permitió ser convocado por Gustavo Alfaro a los amistosos de Paraguay frente a México y Estados Unidos, una señal clara de que su proyección va más allá del fútbol local.

En la U saben que no llega una estrella mediática, pero sí un futbolista que encaja en la idea de equipo que se quiere construir para pelear arriba en el Campeonato Nacional.