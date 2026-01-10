Días de bastante incertidumbre se viven en torno a U de Chile y el futuro de Lucas Assadi en el club, esto porque antes que acabara el 2025 comenzó a circular información desde Brasil por un posible interés de Atlético Mineiro en incorporarlo en este mercado de pases, un panorama que tal parece va avanzando más rápido de lo esperado.

Aunque Assadi posiblemente entra en los planes de Francisco Meneghini para este 2026, lo cierto es que desde la U no verían con tan malos ojos una venta en la actual ventana de fichajes para hacer caja y buscarle un reemplazo al talentoso volante, más considerando que en Azul Azul pretenden sacarle al menos 4 millones de dólares por su salida.

🤝 En Atlético Mineiro esperan cerrar pronto el fichaje de Lucas Assadi

El contrato de Lucas Assadi con U de Chile tiene una vigencia hasta diciembre de 2026, por lo que desde Atlético Mineiro tienen que sentarse a negociar directamente con el conjunto laico para poder llegar a un acuerdo.

En ese escenario, es que esta jornada de sábado el portal brasileño Otempo señaló que “El Atlético ha avanzado en las negociaciones con Universidad de Chile para la incorporación del centrocampista Lucas Assadi. El club espera su liberación del equipo chileno para concluir el acuerdo, el cual podría cerrarse en los próximos días”.

“Los valores de la negociación oscilan entre los 4 y 5 millones de dólares y la propuesta contempla un contrato por cinco temporadas con el volante ofensivo, considerado una de las mayores promesas del fútbol chileno”, añade el citado medio, para luego subrayar que “Assadi y Atlético Mineiro tienen un acuerdo verbal desde hace tiempo, y el jugador puede resultar muy útil para Jorge Sampaoli, que ve en el centrocampista una pieza con potencial de crecimiento e impacto inmediato en la plantilla”.

Assadi puede estar viviendo sus últimos días junto a la U/ © Photosport

🔹 ¿Cuándo se podría cerrar el traspaso de Assadi a Atlético Mineiro?

De acuerdo a lo que informa Otempo, los próximos días resultarán claves para que Atlético Mineiro y U de Chile puedan llegar a un acuerdo por el fichaje de Assadi, estando pendiente los temas económicos del traspaso que satisfagan las pretensiones que tienen en la escuadra estudiantil.