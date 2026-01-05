U de Chile volvió a mover su mercado de pases en estos últimos días con la importante incorporación de Eduardo Vargas, pero a la vez en la interna de los azules siguen con atención las posibles salidas que podrían sufrir en el plantel, como la del talentoso Lucas Assadi, quien ha tenido más de un interesado para hacerse con sus servicios desde el exterior.

Assadi hizo un tremendo segundo semestre del 2025 con la U que solo se vio frenado por una lamentable lesión a fines del pasado octubre, pero pese a ello algunos clubes fuera de Chile iniciaron sondeos por el canterano del conjunto estudiantil, siendo el más reciente el Atlético Mineiro que dirige Jorge Sampaoli.

💸 ¿Cuánto dinero pide la U por dejar partir a Assadi?

Aunque no se habló de montos de parte del Atlético Mineiro en caso de hacer una oferta por Assadi, recientemente se destapó la cifra que tendrían pensada en U de Chile para poder dejarlo partir hacia el exterior en la presente ventana de fichajes.

De acuerdo a información recogida por Redgol, en Azul Azul quieren sacarle provecho a su jugador más proyectable del actual plantel, con la idea de que pueda repetirse una venta similar a la que hubo con Darío Osorio al Midtjylland hace un par de años atrás.

Hay que recordar que por el oriundo de Hijuelas el Midtjylland debió desembolsar 5 millones de euros, un monto que en la U pretenden conseguir esta vez por Assadi. El citado medio indica que ese es el piso por el que el club laico aceptaría una salida de otro de sus formados en casa, e incluso que la cifra podría aumentar si es que llega una oferta concreta a mediados de este 2026, además de buscar quedarse con un porcentaje del pase para recibir dinero por futuras ventas, lo cual también lograron con la venta de Osorio.

Lucas Assadi tiene fijado el precio por una salida de la U/ © Photosport

🔹 ¿Cuánto gana Lucas Assadi en la U?

De acuerdo a algunos reportes del 2025, el sueldo que recibe Lucas Assadi en U de Chile ronda los 20 millones de pesos mensuales, cifra que no está entre las más altas del plantel.

Un salario que podría aumentar en ofertas de clubes brasileños u de otros elencos que lo han sondeado en el extranjero, como es el caso del Maccabi Haifa de la Primera División de Israel.