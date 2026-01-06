La U de Chile de Francisco Meneghini ya está tomando forma. Este martes los azules presentaron oficialmente a Eduardo Vargas como su primer refuerzo, pero el histórico delantero nacional no será el único.

Mientras esperan por Juan Martín Lucero, los estudiantiles trabajan para potenciar otros sectores de la cancha donde el equipo se vio disminuido la temporada pasada: el mediocampo.

Para ello, la dirigencia de Azul Azul estaría acelerando las negociaciones con Lucas Romero para incorporarlo al plantel, sin embargo, aún falta destrabar un asunto importante para concretar su arribo.

🔵 Lucas Romero alista su llegada a la U de Chile

Según informó En Cancha, Lucas Romero tiene todo encaminado para convertirse en nuevo jugador de la U de Chile y el volante ya habría manifestado su intención de viajar a nuestro país en los próximos días para sellar su vínculo.

El mediocampista, que se encuentra negociando hace varias semanas con los universitarios, ya tendría el visto bueno de Meneghini, por lo que su llegada sería inminente. Romero arribaría en calidad de prestamos con opción de compra, fórmula que ha repetido la directiva en los últimos fichajes.

😮 El inconveniente que frena la llegada de Lucas Romero a la U de Chile

Sin embargo, el fichaje de Lucas Romero aún no está cerrado. Si bien ya tiene la aprobación de ‘Paqui’, que era uno de los aspectos que faltaba, hay otro inconveniente que estaría frenando su traspaso.

De acuerdo al citado medio, la prioridad del club es concretar el arribo de dos delanteros: Juan Martín Lucero y Octavio Rivero. Esto traería un problema no menor a la U, puesto que se completarían los cupos de extranjero.

De ser así, Lucas Romero no tendría cabida en la plantilla, por lo que, para sellar su arribo, la gerencia técnica encabezada por Manuel Mayo deberá liberar un cupo. En ese sentido, el principal apuntado es Sebastián Rodríguez, quien no ha tenido el protagonismo esperado en el equipo.

Así las cosas, una vez se aclare el panorama con los refuerzos en ofensiva y la posible salida del ‘Bigote’, la U de Chile seguirá adelante en las negociaciones con Lucas Romero para concretar su llegada.

