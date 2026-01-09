Universidad de Chile ya tiene en el país a su segundo refuerzo para la temporada 2026. Lucas Romero arribó a Chile durante esta tarde y quedó a la espera del anuncio oficial del club azul.

El mediocampista defensivo paraguayo fue recibido por la prensa en su llegada a Santiago. Hubo registros del momento, cámaras y micrófonos, pero el jugador optó por no entregar declaraciones y seguir su camino sin detenerse.

Lucas Romero ya se encuentra en nuestro país para firmar por Universidad de Chile. El seleccionado paraguayo llega a préstamo por un año desde Recoleta FC.

⚽ Lucas Romero ya llegó a Chile y espera anuncio oficial

La confirmación del traspaso se conoció previamente desde Paraguay. El Club Deportivo Recoleta, informó oficialmente la cesión de Romero a Universidad de Chile a préstamo por una temporada, validando así la operación.

Romero, de 1,98 metros, llega para reforzar el mediocampo azul, una zona que el cuerpo técnico considera prioritaria en la planificación del equipo para 2026. Con despliegue físico y experiencia reciente en el fútbol paraguayo, su nombre aparece como una alternativa directa para el eje del equipo.

Mientras la U avanza en otros movimientos del mercado y define los últimos detalles administrativos, Lucas Romero ya está en Chile. Con la prensa presente y sin declaraciones, el volante espera ahora el anuncio oficial para iniciar formalmente su etapa en el fútbol chileno.

📊 Los números de Lucas Romero

El volante de 23 años ha jugado como mediocampista y también como defensor central. La temporada pasada defendiendo a Recoleta jugó 34 partidos, convirtió un gol y aportó con dos asistencias. Además con su anterior club, el Tacuary también de Paraguay, jugó tres duelos de Copa Sudamericana en 2023 y un total de 148 minutos.