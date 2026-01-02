En plena reestructuración de Universidad de Chile y con la “Era Paqui“ recién comenzando, un nombre inesperado vuelve a tomar protagonismo. La incertidumbre que rodeaba su continuidad parecía cerrada, pero en las últimas horas, todo cambió.

Mientras los azules siguen enfocados en reforzar su ofensiva para el 2026, con nombres como Juan Martín Lucero o Eduardo Vargas sobre la mesa, una movida silenciosa en el arco del CDA podría modificar los planes iniciales de Paqui Meneghini.

🧤 El arquero que podría seguir en Universidad de Chile

Según información revelada por Cooperativa Deportes, Cristopher Toselli estaría reconsiderando su retiro del fútbol profesional. El arquero nacional, que originalmente planeaba colgar los guantes a fines del 2025, nunca tuvo una despedida formal del club, lo que abrió espacio para conversaciones internas.

Desde la interna azul comentaron que “las puertas están abiertas” para su continuidad. Y aunque aún no hay anuncio oficial, todo indica que el portero estaría “cada vez más cerca de seguir en la U”, algo que no estaba en los planes hace solo unas semanas.

🔄 Toselli y Castellón, el posible dúo de Paqui en la U

Con la llegada de Paqui Meneghini al banco de la U, uno de los focos estará en el fondo del equipo. En ese escenario, la opción de mantener a Toselli toma fuerza, no sólo por su experiencia, sino porque permitiría reforzar otras zonas prioritarias como el ataque.

En caso de mantenerse en el plantel, el ex UC compartiría la portería con Gabriel Castellón, y se mantendría como principal alternativa en un equipo que apunta a consolidar una base sólida.

🧱 Postulan a nuevos nombres para el arco de la U

Pese al posible renacer de Toselli, el CDA también tiene otros nombres en carpeta. Según el mismo medio, la U ha sondeado a Gabriel Arias (ex Racing) y Tomás Ahumada (Audax Italiano), ambos arqueros nacionales con buen presente.

La decisión de mantener a Toselli facilitaría evitar una inversión mayor por un nuevo portero, sin cerrar la puerta a fichajes si el presupuesto lo permite.

Comunicado: Salidas del Primer Equipo masculinohttps://t.co/O7A50X8Z4R — Universidad de Chile (@udechile) December 29, 2025

🛒 El mercado de fichajes de la U sigue enfocado en el ataque

En paralelo, la U se mueve en el frente de ataque. El regreso de Juan Martín Lucero desde Fortaleza y la posibilidad de volver a presentar a Eduardo Vargas son temas prioritarios para la gerencia deportiva.

Mientras se afinan esas negociaciones, la continuidad de Toselli se perfila como la solución más práctica y emocional para un arco que parecía cerrado… pero que podría reabrirse inesperadamente.