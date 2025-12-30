La U de Chile entró definitivamente en modo reconstrucción. Tras un cierre de temporada marcado por la irregularidad y los cambios en la banca, el club comenzó a ordenar el 2026 desde una premisa clara: no hay margen para improvisar. La Copa Sudamericana asoma temprano en el calendario y el torneo local vuelve a ser una obligación histórica.

En ese escenario, Francisco Meneghini no perdió tiempo. Con las primeras horas de trabajo ya en marcha, y según supo Al Aire Libre, el técnico entregó su diagnóstico interno y fijó las zonas del campo que considera urgentes de reforzar, con un objetivo concreto: armar un plantel competitivo, con alternativas reales y capacidad para sostener una temporada cargada.

⚽ ¿Qué posiciones pidió reforzar Paqui Meneghini en la U de Chile?

El nuevo cuerpo técnico fue claro en su evaluación inicial. Según el análisis que maneja el club, hay tres sectores del campo donde la U necesita elevar el nivel competitivo de forma inmediata:

Delantera

Extremos ofensivos

Arco

La intención no pasa solo por sumar nombres, sino por generar competencia interna, aumentar la intensidad diaria y evitar que el equipo dependa de pocos futbolistas en un calendario con múltiples frentes abiertos.

🎯 La delantera es la prioridad número uno del nuevo proyecto

La falta de peso ofensivo fue una de las grandes falencias del ciclo anterior, especialmente en partidos cerrados o de eliminación directa. Meneghini pretende dos delanteros de referencia, capaces de sostener la presión alta, fijar centrales y resolver en escenarios de máxima exigencia.

En ese contexto, el club volvió a mirar hacia el extranjero y uno de los nombres que aparece en el radar es Juan Martín Lucero, delantero argentino con pasado reciente en el fútbol chileno. El escenario internacional abre una ventana que en La Cisterna observan con atención, aunque sin apurar decisiones.

🪽 ¿Qué tipo de extremos busca Meneghini para su modelo de juego?

Para el nuevo DT, los extremos no cumplen un rol decorativo. En su idea, deben ser funcionales al sistema y sostener un alto desgaste físico durante todo el partido.

El perfil que se busca combina:

Desborde y profundidad

Capacidad de asistencia

Repliegue defensivo

Ritmo e intensidad sostenida

La carga del 2026 —Liga de Primera, Copa Sudamericana, Copa Chile y Copa de la Liga— obliga a pensar en recambios reales, no solo alternativas circunstanciales.

🧤 Competencia en el arco de la U de Chile

Otro de los pedidos directos del entrenador apunta al arco. Meneghini considera clave sumar competencia directa, entendiendo que la presión interna eleva el rendimiento y reduce los baches a lo largo del año.

Las salidas recientes dejaron el puesto con menos alternativas, y el cuerpo técnico cree que incorporar un nombre competitivo puede marcar diferencias, sobre todo en partidos decisivos y de eliminación directa.

📉 ¿Cómo influyen las salidas recientes en el plan de refuerzos?

El rearmado del plantel también está condicionado por las bajas ya confirmadas. La U oficializó recientemente las salidas de Ignacio Tapia, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra, reduciendo opciones en zonas sensibles del campo. Eso obliga a acelerar decisiones, en un mercado que ya venía retrasado por la prolongada negociación que terminó con el cambio de cuerpo técnico.

🎙️ Los objetivos de Meneghini en la U de Chile

En su primera presentación oficial, el entrenador fue directo respecto a la hoja de ruta del proyecto: “El objetivo está muy claro. Es ser campeón del Torneo Nacional. Esa es la prioridad absoluta. Cualquier persona que es de la U o conoce el club sabe que es lo que necesita el club esta temporada. Creo que no hay otra idea más que esa”.

Y reforzó el mensaje: “Obviamente un club como este no tira ningún torneo y no se da por vencido en ningún torneo, pero la prioridad nuestra va a ser salir campeón del torneo. Es el torneo que marca la regularidad, que marca quién es el mejor equipo de Chile y queremos ser nosotros”.

Sobre el resto del calendario, agregó: “Entonces va a haber dos torneos más nacionales en formato de copa y el partido de la Copa Sudamericana que es muy importante, porque nos daría la posibilidad de que el equipo siguiera compitiendo internacionalmente”.

El DT asume con una exigencia clara desde la dirigencia: el 2026 no admite procesos largos. La U acumula nueve años sin títulos de Primera División y el margen de error es mínimo. La pretemporada será el primer gran filtro y el mercado, la base sobre la que se sostendrá todo el proyecto.

📰 En resumen

🔍 Meneghini ya definió las zonas prioritarias a reforzar

⚽ La delantera es el foco inmediato

🪽 Se buscan extremos con desgaste e intensidad

🧤 El DT pidió competencia directa en el arco

🎯 El gran objetivo del 2026 es ganar el Torneo Nacional

📣 Sigue en AlAireLibre.cl todas las decisiones del nuevo ciclo azul, el mercado de fichajes y la preparación de la U de Chile para una temporada donde no hay margen para fallar.