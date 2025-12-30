La temporada 2026 del fútbol chileno ya está definida y no será una más. La planificación aprobada por la ANFP contempla 47 semanas de competencia, la incorporación de un nuevo torneo oficial y una reestructuración clave para convivir con el Mundial de Norteamérica. El objetivo es claro: fútbol todo el año y menos improvisación.

El calendario arranca en enero con la Supercopa y se extenderá hasta diciembre, combinando torneos locales, competencias internacionales y un semestre marcado por el impacto de la Copa del Mundo 2026. En este artículo revisamos todas las competencias, sus fechas y los puntos clave que debes tener en cuenta durante la temporada.

⚽ ¿Qué competencias se jugarán en el fútbol chileno durante 2026?

En 2026, el fútbol profesional chileno tendrá cinco torneos principales, además de la participación internacional de sus clubes en Copa Libertadores y Copa Sudamericana:

Supercopa de Chile

Liga de Primera o Campeonato Nacional (Primera División)

Primera B (Ascenso)

Copa Chile

Copa de la Liga (nuevo torneo)

Este diseño busca asegurar continuidad competitiva durante todo el año, incluso en meses históricamente irregulares.

🏆 ¿Cuándo comienza la temporada 2026 del fútbol chileno?

La temporada comenzará entre el 19 y el 25 de enero de 2026, con la disputa de la Supercopa de Chile, torneo que abre oficialmente el calendario y que desde este año estrena un nuevo formato.

🔥 Supercopa de Chile 2026: fechas, formato Final Four y equipos participantes

La Supercopa 2026 se jugará bajo un formato Final Four, concentrado en Viña del Mar.

Fechas: del 19 al 25 de enero

Formato: semifinales + final

Equipos clasificados:

Coquimbo Unido (campeón Liga de Primera)

Deportes Limache (finalista Copa Chile)

Huachipato (campeón Copa Chile)

Universidad Católica (subcampeón Liga)

Este certamen será el primer título oficial del año y marcará el inicio formal de la temporada.

📅 Liga de Primera 2026: cuándo empieza, cuántas fechas tendrá y cuándo termina

La Liga de Primera 2026 comenzará la semana del 26 de enero y se extenderá hasta el fin de semana del 6 de diciembre.

Formato:

30 fechas

Dos ruedas

Torneo largo anual

Durante los meses de enero, junio, julio y diciembre solo se disputará una fecha, como parte del ajuste por el Mundial y la carga de competencias.

🟡 Primera B 2026: calendario del Ascenso y fechas de la liguilla

El torneo de Primera B iniciará el fin de semana del 16 de febrero.

Fase regular: febrero a 1 de noviembre

febrero a 1 de noviembre Liguilla de Ascenso: del 2 al 29 de noviembre

El Ascenso mantendrá su formato tradicional, con alta carga competitiva en el segundo semestre.

🏟️ Copa Chile 2026: formato, fechas y cuándo se suman los clubes de Primera

La Copa Chile volverá a disputarse en etapas diferenciadas.

Fase inicial (solo Ascenso):

Desde el 30 de enero hasta el 8 de febrero

Ingreso de Primera División:

A partir del 15 de junio

Fases finales:

Entre septiembre y noviembre

El torneo convivirá con el parón de la Liga durante el Mundial, manteniendo actividad oficial.

🆕 Copa de la Liga 2026: qué es, cómo se juega y qué premio entrega

La gran novedad de la temporada es la Copa de la Liga, que se disputará por primera vez en el fútbol chileno.

Fechas:

Fase de grupos: 16 de marzo – 7 de junio

Fases finales: 6 – 19 de junio

Formato:

16 equipos de Primera División

4 grupos de 4 equipos

Avanzan los líderes de grupo

Semifinales y final

Premio clave:

El campeón obtendrá el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027, lo que eleva considerablemente su importancia.

🌎 Torneos internacionales 2026: Libertadores, Sudamericana y fechas clave

Los clubes chilenos participarán en:

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

Claves del calendario internacional:

Fases previas: febrero y marzo

Sorteos oficiales: 18 de marzo

Fase de grupos: abril y mayo

Playoffs y octavos: julio y agosto

Finales: noviembre

🌍 ¿Cómo afecta el Mundial 2026 al calendario del fútbol chileno?

El Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio, impactará directamente en la programación local.

Durante ese periodo:

Se suspende la Liga de Primera

Continúan la Copa de la Liga y la Copa Chile

No habrá fechas de torneo largo

⏸️ ¿Habrá pausa total del fútbol chileno durante el Mundial?

No. Aunque la Primera División se detiene, el calendario contempla fútbol oficial durante el Mundial, evitando el histórico “apagón competitivo” de mitad de año.

📊 Calendario completo del fútbol chileno 2026

Competencia Semana de inicio Liga de Primera / Campeonato Nacional 26 de enero – 6 de diciembre Primera B (Fase regular) 16 de febrero – 1 de noviembre Primera B (Liguilla de Ascenso) 2 de noviembre – 29 de noviembre Copa Chile (Fase de Grupos Ascenso) 26 de enero – 8 de febrero Copa Chile (Fase de Grupos) 15 de junio – 30 de agosto Copa Chile (Fases finales) 21 de septiembre – 1 de noviembre Supercopa 19 de enero – 25 de enero Copa de la Liga (Fase de grupos) 16 de marzo – 7 de junio Copa de la Liga (Fases finales) 6 de junio – 19 de junio Definición Chile 4 a la Copa Libertadores 13 de diciembre

La temporada 2026 consolida un modelo de fútbol los 12 meses, con menos reprogramaciones, mayor continuidad televisiva y un sistema más competitivo para los clubes. La incorporación de la Copa de la Liga y la planificación en torno al Mundial reflejan un cambio estructural en la organización del fútbol nacional.

📰 En resumen

El fútbol chileno 2026 se jugará durante 47 semanas

La temporada arranca con la Supercopa en enero

Se suma la Copa de la Liga como nuevo torneo oficial

Habrá actividad durante el Mundial 2026

