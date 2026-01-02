La U de Chile pretende dar el gran golpe al presente mercado de pases con el regreso de Eduardo Vargas, una movida de la que se ha venido comentando es inminente aunque de momento no exista una negociación concreta, y en las últimas horas se destapó la razón que está impidiendo que se avance en el fichaje de Turboman en los azules.

El contexto en torno a Vargas debería hacer fácil una negociación para arribar en la U, considerando que se encuentra libre tras su salida de Audax Italiano y el elenco estudiantil busca delanteros debido a las salidas de Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras. Pese a ello, existe una piedra de tope que entorpece la situación.

🤨 La preocupación que genera en Azul Azul el fichaje de Eduardo Vargas

Así las cosas, la tardanza en la llegada de Eduardo Vargas a U de Chile comienza a levantar las alarmas alrededor del club y sobre todo en los hinchas, algo para lo que hay una explicación de acuerdo a lo señalado recientemente por el periodista Cristián Camaño.

En Radio Agricultura, el mencionado periodista apuntó que: “Si fuese prioridad, ya estaría listo. Estaría anunciado y el lunes estaría entrenado en el CDA. El rendimiento de Vargas no convence, lo que mostró en Audax”.

“Existe el miedo que pueda ser un actor de cierta indisciplina. Eso se instaló en la mente de los dirigentes de Azul Azul, quienes van a hacer el contrato o los que pusieron la cláusula que terminaron sacando a Vargas de la U a mitad de año. Vargas no tiene ofertas. Lo estás trayendo por la historia, no por el presente, no viene para solucionar los problemas de gol, pero llega a aportar. Llama la atención porque no está listo. No es prioridad Vargas”, añadió Camaño, poniendo total incertidumbre respecto a lo que pueda terminar ocurriendo con la U y Vargas, algo que solo se aclarará en los próximos días con la decisión que exista de parte del club laico.

Para Azul Azul Eduardo Vargas no sería prioridad en el mercado/ © Photosport

