La teleserie entre la U de Chile y Eduardo Vargas será una de las protagonistas del mercado de pases 2026. Los azules, que estuvieron en conversaciones con ‘Turboman’ a mediados de año, reactivaron su interés para ficharlo de cara a la próxima temporada.

La intención de la gerencia deportiva de Azul Azul encabezada por Manuel Mayo es reforzar la delantera, sobre todo considerando las salidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, y ven en el exseleccionado nacional a una buena carta para ello.

Sin embargo, por el momento no hay nada concreto y los azules siguen sin sumar incorporaciones para el año entrante. Esta jornada, durante la presentación de Francisco Meneghini como nuevo entrenador, desde el Romántico Viajero se refirieron a la opción de sumar a Vargas y también a Juan Martín Lucero, otro de los anhelos del club.

En la U de Chile aclaran su postura sobre Eduardo Vargas

Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, fue consultado sobre la posibilidad de sumar a Eduardo Vargas como refuerzo para el 2026, y si bien no quiso profundizar en el tema, dejó entrever que están interesados en contar con sus servicios.

“Ya saben lo que opino de Eduardo, tanto dentro de qué significa él para el club y lo que es como jugador. Sigo pensando exactamente igual que lo que dije en esa conferencia y lo respondo porque me parece que Eduardo merece que se responda y no dejar pasar la pregunta, y cualquier cosa que diga puede entorpecer eso”, comenzó diciendo.

“No fue bueno todo lo que se habló, ni para él ni para nosotros. A mitad de año fue un tema largo, entonces no me gustaría entrar en eso de nuevo, y prefiero llevarlo puertas adentro y ojalá se den bien las cosas”, agregó.

La opción de Juan Martín Lucero y las zonas a reforzar en la U de Chile

Si bien Mayo no quiso referirse a nombres en particular, sí reconoció que sumar jugadores en la ofensiva es uno de los objetivos del mercado. “Creemos que debemos reforzarnos en la posición de los delanteros y con lo que haremos estoy convencido que el plantel del 2026 será aún mejor que el del 2025”, afirmó.

“Dar con seguridad una posición (a reforzar), además de los delanteros, creo que no ayudaría porque estamos en ese proceso de evaluación, pero lo que puedo decir es que seguro dos o tres delanteros, y el resto de las posiciones las estamos evaluando”, explicó.

Por último, fue consultado a la opción de sumar a Juan Martín Lucero, con quien la dirigencia ya tendría algunas conversaciones. “Lógicamente que ese nivel de jerarquía es la que buscamos y que estamos convencidos que necesita este club”, sentenció.

