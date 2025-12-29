La U de Chile oficializó este lunes a su nuevo entrenador: Francisco Meneghini. Tras semanas de negociaciones, con la salida de Gustavo Álvarez de por medio, los azules concretaron el arribo de su nuevo entrenador, pero aún no tienen refuerzos confirmados.

La primera tarea de la gerencia deportiva está hecha, pero ahora deberán apresurarse en el mercado de pases, puesto que siguen sin sumar refuerzos y la pretemporada está a la vuelta de la esquina.

Por ello, tras el anuncio de ‘Paqui’, los universitarios se meterán de lleno a cerrar incorporaciones para potenciar el plantel. Y en ese sentido, se conoció uno de los nombres que el Romántico Viajero quiere abrochar para la ofensiva.

🔵 U de Chile quiere dar la sorpresa en el mercado

El nombre elegido por Azul Azul para reforzar el ataque es el de Juan Martín Lucero. Si bien se especuló con su posible arribo hace algunas semanas, esto se fue diluyendo con el correr de los días. Sin embargo, la U de Chile volvería a la carga por el ex Colo Colo.

De acuerdo a la información entregada por Emisora Bullanguera, la U “trabaja en forma silenciosa y avanza en encontrar un acuerdo” con el jugador de Fortaleza.

Además, fuentes cercanas al jugador confirmaron al citado medio que las conversaciones están encaminadas y que el atacante está interesado en regresar a Chile, aunque esta vez, para vestir de azul.

La gran dificultad en las negociaciones es que Lucero tiene contrato con la escuadra brasileña hasta fines del 2027, aunque el descenso de su equipo podría encaminar su posible salida.

⚽ Los números que Juan Martín Lucero el 2025

Durante el 2025, Juan Martín Lucero jugó un total de 2.797 minutos en 52 partidos con la camiseta de Fortaleza, en los cuales anotó 11 goles y aportó una asistencia.

Si bien tuvo números aceptables, en la recta final de la temporada perdió bastante terreno y cerró el año como suplente. De hecho, en los últimos siete partidos de su equipo en el Brasileirao, solo jugó un minuto, lo que deja en evidencia su pérdida de protagonismo en el plantel.

