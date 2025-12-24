La planificación de la U de Chile para la temporada 2026 avanza entre definiciones clave y decisiones que todavía dependen del mercado. Con la salida de Gustavo Álvarez ya oficializada y la llegada de Francisco Paqui Meneghini, el foco se trasladó rápidamente a una zona que genera urgencia en el Centro Deportivo Azul: el ataque.

Las salidas confirmadas de Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio obligan a la dirigencia a acelerar gestiones. Y aunque hay nombres bien posicionados, uno de los delanteros que asoma en el radar azul comienza a generar ruido fuera de Chile, justo cuando el mercado empieza a moverse con fuerza.

🔍 ¿Qué delantero sigue la U de Chile para reforzar el ataque en 2026?

El nombre es Juan Martín Lucero. El delantero argentino, actualmente en Fortaleza, aparece como una de las alternativas que la U de Chile evalúa para reforzar su ofensiva de cara a la próxima temporada. Su perfil, experiencia y recorrido internacional lo mantienen en carpeta, especialmente en un escenario donde el club busca jerarquía inmediata para afrontar un calendario exigente en 2026.

🇧🇷 ¿Qué club brasileño se metió en la pelea por Juan Martín Lucero?

Sin embargo, desde Brasil surgió una señal clara. Mirassol comenzó a monitorear la situación del atacante argentino, según reportaron diversos medios locales. No es un dato menor: el elenco brasileño disputará la Copa Libertadores, un factor que cambia completamente el tablero competitivo y económico para cualquier negociación.

Y es que el equipo sensación de Brasil —que ascendió cuatro categorías en seis años— ofrece vitrina, competencia internacional y un proyecto deportivo atractivo. En ese contexto, el interés de Mirassol representa una amenaza real para las opciones de la U de Chile, que observa cómo uno de sus posibles refuerzos suma alternativas en un mercado más poderoso. Además, el buen vínculo entre las directivas brasileñas podría facilitar conversaciones que no pasan necesariamente por Chile.

📊 ¿Cómo fue la temporada de Lucero en Fortaleza?

En la última campaña, Juan Martín Lucero disputó 50 partidos oficiales, anotó 11 goles y entregó una asistencia con la camiseta de Fortaleza. Pese a terminar el año como goleador del equipo, perdió protagonismo en el tramo final de la temporada, quedando por detrás de otros delanteros en el Brasileirao, situación que abrió la puerta a posibles movimientos en este mercado.

Ahora el escenario es abierto, pero más complejo. Si bien Lucero sigue siendo una alternativa considerada, la aparición de un club brasileño con Copa Libertadores obliga a la U de Chile a replantear prioridades y tiempos. En el CDA saben que el mercado ofensivo será largo y que cada movimiento externo puede acelerar —o cerrar— opciones que hoy siguen en evaluación.

