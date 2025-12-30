Tras sufrir la partida de tres de sus delanteros, la U de Chile busca con urgencia reforzar la ofensiva del equipo. Así lo aseguró el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, durante la presentación de Francisco Meneghini como nuevo entrenador del plantel.

“Creemos que debemos reforzarnos en la posición de los delanteros (..) es seguro dos o tres, y el resto de las posiciones las estamos evaluando”, dijo Mayo en conferencia de prensa.

En ese contexto, son dos los nombres que suenan con fuerza en la U. El primero de ellos es Eduardo Vargas, con quien ya estuvieron en conversaciones a mediados de año. El otro es Juan Martín Lucero, exatacante de Colo Colo, quien estaría negociando su arribo a los universitarios.

😮 PF de Juan Martín Lucero reconoce acercamientos con la U de Chile

Lucero, que no salió bien del Cacique, podría retornar a Chile para jugar en el clásico rival. En las últimas horas se conoció que el Romántico Viajero reactivó su interés para sumarlo a la plantilla de cara al 2026.

En medio de esa situación fue Claudio Borges, preparador físico personal del jugador, quien dio algunas luces del futuro del ‘Gato’. “Por ahora seguimos entrenando. Se tiene que presentar en Fortaleza, pero no va a seguir ahí”, dijo en conversación con RedGol.

Por otro lado, fue consultado por la alternativa de los azules. “Es una posibilidad la U”, concluyó el PF del futbolista.

🔵 La U de Chile busca cerrar a Juan Martín Lucero

Tras el importante éxodo de delanteros, la U de Chile ve en Juan Martín Lucero como un refuerzo ideal para potenciar la ofensiva. Así al menos lo reconoció Manuel Mayo este martes. “Ese nivel de jerarquía es la que buscamos y que estamos convencidos que necesita este club”, dijo el gerente deportivo.

Y si bien no quiso entregar más detalles, fue Emisora Bullanguera quien reveló que en la U están trabajando “en forma silenciosa” para llegar a un acuerdo con el delantero.

Incluso, fuentes cercanas aseguraron al citado medio que las conversaciones entre ambas partes están encaminadas, aunque el principal obstáculo es que el ‘Gato’ mantiene contrato vigente con Fortaleza hasta fines del 2027.

Sin embargo, las declaraciones de su PF, que adelantó que Lucero no seguirá en Brasil, encienden la ilusión de los universitarios para dar el golpe al mercado 2026.

🔗 Sigue Al Aire Libre para no perderte las novedades de la U de Chile.