Universidad de Chile vive días clave. Los azules, que terminan este sábado su temporada, ya proyectan la siguiente. Para ello deben definir qué pasará con Gustavo Álvarez, quien manifestó públicamente su deseo de dejar el club una vez que culmine el torneo.

Sin embargo, en paralelo, la dirigencia de los universitarios también trabaja en la conformación del plantel. En las últimas horas se anunció la renovación de Marcelo Díaz, referente y capitán del equipo, quien seguirá ligado a la institución por todo el 2026.

Pero como algunos se mantendrán, otros partirán. Y si bien aún resta un partido del Campeonato Nacional, en la U ya tomaron una abrupta decisión con los jugadores que no continuarán.

😮 La U de Chile sorprende a los jugadores que no seguirán en el club

Según informó La Magia Azul, la mayoría de los futbolistas que dejarán la Universidad de Chile de cara a la próxima temporada ya fueron informados pese a que al equipo aún le resta un partido por jugar.

El citado medio consignó que el gerente deportivo de la institución, Manuel Mayo, contactó entre jueves y viernes a gran parte de los jugadores que terminan contrato para comunicarles qué pasará con ellos.

Ignacio Tapia fue notificado que no será renovado, por lo que ya se despidió de los funcionarios antes de emprender viaje al norte del país. Situación similar vivieron los porteros Cristopher Toselli y Pedro Garrido, ambos con poco protagonismo a lo largo de la temporada.

😨 El resto de jugadores que dejarían U de Chile

Sin embargo, los anteriormente mencionados no serían los únicos que dejarán la U. De acuerdo a la citada fuente, Nicolás Guerra fue notificado que es muy difícil su continuidad. Incluso el atacante no fue citado para medirse a Iquique.

Misma suerte correrían Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio, quienes terminan su préstamo a fin de año y todo indica que dejarán el Centro Deportivo Azul tras el último partido del año.

Por otro lado, a diferencia con lo que ha ocurrido en años anteriores, la dirigencia no tiene fijadas reuniones con el plantel una vez que regresen a Santiago, puesto que aún se desconoce quién será el técnico durante el 2026.

