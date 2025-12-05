Mientras prepara su último partido por el Campeonato Nacional, la Universidad de Chile ya proyecta el 2026. Pese a que aún no definen quién dirigirá al equipo, en Azul Azul ya mueven las piezas con la conformación del plantel para la próxima temporada.

Si bien la directiva de los universitarios ya aseguró la continuidad de alguna de sus piezas clave, todavía hay otros futbolistas que no han sellado su permanencia en el club, lo que mantiene inquieto a sus hinchas.

Sin embargo, eso cambió en las últimas horas, puesto que la U oficializó la renovación de uno de sus referentes, quien continuará todo el próximo año en la institución.

🔵 U de Chile confirma la renovación de uno de sus referentes

Se trata de Marcelo Díaz, capitán del equipo que extendió su vínculo contractual y se mantendrá ligado a la Universidad de Chile por todo el 2026. La noticia fue confirmada por el propio club a través de sus canales oficiales.

El experimentado volante, que jugará su temporada 21 como profesional, confesó en diálogo con la institución que “significa mucha emoción y gratitud con el Club. Estoy muy feliz de lo que viene en mi temporada 21. Vamos por un excelente año, el objetivo es aspirar a lo más alto, que es ser campeón”.

Por su parte, el gerente deportivo de la U, Manuel Mayo, también tuvo palabras para la renovación de Díaz. “Como jugador e ídolo es importantísimo que él quiera tanto al Club y quiera ayudar a todos a conseguir cosas importantes, suma mucho (…) Es muy importante renovar a las piezas claves del plantel como lo estamos haciendo, así se parte, con una estructura sólida. Eso es lo primero para después avanzar y seguir potenciándonos”, señaló.

👑 ¿Charles Aránguiz continuará en la U de Chile?

Tras confirmarse la renovación de Marcelo Díaz con la Universidad de Chile, muchos se preguntan qué pasará con Charles Aránguiz, el otro gran referente que tiene el plantel y que también finaliza contrato a fines de temporada.

Por ahora el Príncipe no ha firmado la extensión de su contrato, pero según confirmó tras el empate frente a Coquimbo, las negociaciones van bien encaminadas y se mantendrá en la U.

“Hay buena relación con la dirigencia, ellos están muy abiertos a seguir, tenemos que ajustar algunos detalles, pero voy a seguir acá”, contó.

