La U de Chile vive su cierre de temporada con decisiones que ya no se pueden aplazar. Mientras se define futuro de entrenador y renovaciones de plantel, un nombre ya quedó fuera del 2026. No volverá al CDA, no se sumará a la pretemporada y ya avisó públicamente cuál será su destino. Un movimiento que libera fichas, pero también activa números importantes para el próximo presupuesto.

El delantero argentino —que este año explotó lejos de Santiago— oficializó que no continuará en el club y que su carrera tomará rumbo definitivo en Colombia. La operación avanzará sobre montos pactados con opción de compra incluida, y en la U ya cuentan con ese ingreso para reconstruir ofensiva y estructura del plantel.

🔎 ¿Qué jugador deja la U de Chile y a qué club se marcha en 2026?

El futbolista que dice adiós es Luciano Pons, atacante de 35 años, quien estuvo cedido en Atlético Bucaramanga durante 2025 y no regresará a la U pese a tener contrato vigente. El propio jugador lo confirmó en zona mixta tras el empate ante Tolima, en declaraciones recogidas por ADN Deportes: “Sé que Bucaramanga dio el paso importante que era hablar con la U de Chile y la U de Chile aceptó”, afirmó. El club colombiano ejecutará su compra y Pons firmará vínculo definitivo para la temporada 2026.

💰 ¿Cuánto recibirá la U de Chile por la salida de Luciano Pons?

Según informó el citado medio, Bucaramanga tenía una opción de compra cercana a USD 500.000. Esa cifra —o un monto similar— será la que ingresará a Azul Azul al cerrar el traspaso. La U contabiliza este monto dentro del plan financiero 2026, en un mercado donde también evalúa salidas, retornos de préstamos y eventuales refuerzos para ataque.

⚽ ¿Por qué Pons no vuelve a la U de Chile si tenía contrato vigente?

El propio delantero explicó que ya no estaba en sus planes volver al CDA y que su vida deportiva y familiar está hoy en Colombia.

Sus palabras fueron directas y emotivas: “La familia está feliz, está muy cómoda, mi nene está feliz en su colegio. Mi señora encontró una vida muy cómoda, que hace tiempo no la estaba teniendo. El año pasado la había pasado muy mal y se encontró una ciudad que la ha hecho sentir muy bien”, expresó.

Luego añadió sobre la firma pendiente: “Trataremos en estos días cerrar conmigo lo que será mi contrato para poder oficializarlo cuanto antes”.

🔥 ¿Hubo otros interesados en Luciano Pons?

Durante el año, medios colombianos y portales de mercado informaron acercamientos de América de Cali, pero Bucaramanga fue el club con prioridad contractual. La decisión final terminó siendo personal y deportiva: Pons eligió quedarse donde fue figura.

📈 ¿Qué números dejó Luciano Pons en 2025?

Competición Goles Asistencias Partidos Liga Colombiana — — — Copa Libertadores + Sudamericana — — — Total 2025 24 5 51

Su campaña contrasta con 2024 en la U, donde solo marcó 4 goles en 27 partidos.

🔍 ¿Qué delanteros quedan en la U de Chile y quiénes terminan contrato?

Pons no es el único caso en revisión. También finalizan vínculo Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras, por lo que la delantera azul podría experimentar una reestructuración profunda para 2026.

🧩 En resumen

Luciano Pons no continuará en Universidad de Chile.

Bucaramanga hará uso de compra y la U recibirá una cifra cercana a USD 500.000.

El delantero prioriza continuidad en Colombia por razones deportivas y familiares.

Los azules deberán rearmar ataque con varias salidas simultáneas.

