En la antesala del término de la temporada, Universidad de Chile ya planifica lo que será el 2026. A la espera de lo que ocurrirá con Gustavo Álvarez en la dirección técnica, los azules ya trabajan en la logística de la pretemporada que tendrá el equipo.

Uno de los principales cambios será el lugar donde se lleve a cabo, puesto que los universitarios se trasladarán desde Coquimbo –donde se instalaron durante varios años– hasta Concepción.

Sin embargo, esta no es la única novedad que tendrán los laicos, puesto que también se esperan cruces de alto nivel con equipos nacionales y también internacionales para prepararse con todo para la próxima campaña.

Según pudo averiguar Al Aire Libre, el cambio de sede no es lo único que la Universidad de Chile alista para su pretemporada. La dirigencia de Azul Azul prepara un cuadrangular amistoso en la Región del Bío Bío que tendrá a importantes protagonistas.

Y es que además de la U, este torneo de verano contaría con la participación de Deportes Concepción, Newell’s Old Boys de Argentina y Colo Colo.

Sin embargo, este torneo de pretemporada aún no está confirmado, puesto que requiere de la autorización de las autoridades correspondientes, algo que podría truncar los planes de los equipos anteriormente mencionados.

Sin embargo, estos no serían los únicos partidos que la U de Chile quiere jugar durante su pretemporada, sino que quiere sumar otros cruces internacionales.

De acuerdo a la información de Al Aire Libre, el Romántico Viajero baraja la opción de jugar tres compromisos de carácter amistoso ante equipos argentinos.

Los equipos que están en carpeta son Racing de Avellaneda, Rosario Central y un tercero por confirmar.

De esta forma, la U apuesta en grande para su pretemporada considerando los desafíos que tendrá el 2026: Campeonato Nacional, Copa de la Liga, Copa Chile y su participación internacional donde aún se desconoce a qué torneo clasificará.

