Durante semanas, el futuro de Cristopher Toselli fue tema de conversación en el CDA. Rumores sobre un posible retiro y dudas respecto a su continuidad instalaron un escenario abierto en torno al arquero, justo en medio de la planificación de la próxima temporada.

Finalmente, la U tomó una decisión que aclara el panorama y pone fin a una de las principales interrogantes del mercado azul. La determinación considera el presente del jugador y su peso dentro del proyecto deportivo del nuevo entrenador Francisco Meneghini.

🧩 Un escenario abierto en el arco azul

La situación de Cristopher Toselli (37) fue uno de los temas que Universidad de Chile debió resolver con mayor cautela en las últimas semanas, justo cuando el club comenzaba a proyectar su plantel para la temporada 2026. El arquero, referente del camarín, quedó en el centro de las miradas ante la falta de señales claras sobre su continuidad, lo que dio paso a versiones sobre un posible retiro o una salida definitiva, instalando su futuro como una de las grandes incógnitas del mercado azul.

🧤 Se despeja la incógnita: La u tomó una decisión

Finalmente, Universidad de Chile puso fin a la incertidumbre y anunció la renovación de Cristopher Toselli por una temporada más, ratificando que el arquero seguirá siendo parte del proyecto azul para el año 2026. La decisión llegó tras semanas en las que se especuló incluso con un posible retiro o salida del club, situación que mantuvo en la agenda del CDA la búsqueda de alternativas para la portería, mientras se perfilaban nombres como posibles candidatos a reemplazarlo.

Esta renovación se produjo en un contexto donde, además de Toselli, Gabriel Castellón y otros arqueros jóvenes han estado presentes en la pretemporada, lo que refuerza que el puesto de guardameta tendrá competencia interna en el plantel. La decisión de mantener a Toselli fue valorada por su experiencia, conocimiento del club y liderazgo dentro del camarín, atributos que el cuerpo técnico considera claves para acompañar al equipo en los desafíos que se vienen.

🔵 Experiencia, liderazgo y un rol que trasciende la cancha

Más allá de la titularidad, en la U valoran profundamente el aporte de Toselli dentro y fuera de la cancha. El arquero de 37 años ha mantenido una competencia interna con Gabriel Castellón, reforzada por la dirigencia azul que optó por seguir con ambos guardametas y no salir al mercado por otro portero, lo que permite potenciar otras zonas del equipo en 2026. Esta decisión refleja la confianza en la experiencia y jerarquía que aporta Toselli, así como su rol como soporte para los arqueros más jóvenes y estabilidad en la portería de cara a los retos del próximo año.

Con esta decisión, Universidad de Chile no solo despeja una de las principales incógnitas de su planificación 2026, sino que reafirma la importancia de mantener referentes en posiciones clave. Cristopher Toselli seguirá siendo parte del plantel azul, aportando jerarquía, estabilidad y competencia interna en el arco, cerrando así un capítulo marcado por la incertidumbre y dando paso a una nueva temporada con el escenario ya definido.