Los incendios forestales en el sur obligaron a cambiar drásticamente la planificación de la Universidad de Chile. Tras la suspensión del esperado duelo ante Racing, se pensó que el debut de Francisco Meneghini tendría que esperar hasta el viaje a Lima, pero el club se movió rápido.

Para no perder días de fútbol, el “Romántico Viajero” cerró un apretón de última hora que se disputará a puertas cerradas en el CDA. Un partido clave para que el “Paqui” evalúe a sus piezas antes del desafío internacional, ante un tradicional elenco nacional que también busca rodaje.

⚽ ¿Quién es el rival sorpresa de la U de Chile y cuándo se juega?

Según pudo confirmar La Magia Azul, el estreno no oficial de la U de Chile este 2026 será el martes 20 de enero en horario matutino. El rival elegido para esta prueba es Santiago Wanderers, elenco dirigido por Francisco Palladino, que visitará con sus pupilos el CDA.

Este compromiso asoma como un salvavidas fundamental para Meneghini, quien necesita ver en cancha el funcionamiento del equipo y definir si el plantel necesita más refuerzos, algo que la práctica de fútbol ante los “caturros” ayudará a dilucidar.

🚫 ¿Por qué se agendó este partido de emergencia entre la U de Chile vs Santiago Wanderers?

La urgencia de jugar nace tras la cancelación del “Desafío Internacional de Verano” ante Racing Club. Dicho encuentro, pactado para jugarse en Concepción, fue suspendido debido a la catástrofe de los incendios forestales que azotan a las regiones de Ñuble y Biobío.

Esta situación dejaba a la U sin rodaje competitivo antes de su viaje a Perú, por lo que la dirigencia y el cuerpo técnico optaron por este amistoso en La Cisterna para no llegar “en frío” a su presentación internacional.

Según informó recientemente la organización del Desafío Internacional de Verano, el amistoso ante @RacingClub programado para hoy domingo 18 de enero, fue suspendido producto de la grave emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y… pic.twitter.com/y7MEkC5GTa — Universidad de Chile (@udechile) January 18, 2026

✈️ ¿Sigue en pie la “Noche Crema” en Perú entre la U de Chile vs Universitario?

El amistoso ante Wanderers no reemplaza, sino que complementa la agenda internacional. El plantel azul mantiene su itinerario para viajar a Lima, donde serán los invitados estelares en la “Noche Crema” frente a Universitario de Deportes.

Ese compromiso está programado para este sábado 24 de enero a las 22:00 horas de Chile en el Estadio Monumental de Lima, marcando el primer partido con público y televisión de la era Meneghini.