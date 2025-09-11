U de Chile pierde a un jugador clave por lesión a días de la Supercopa ante Colo Colo: se trata de un futbolista que ha tenido protagonismo en la temporada con Gustavo Álvarez y que ha estado en los dos Superclásicos anteriores.

Además, el futbolista queda en duda para el duelo ante Alianza Lima, donde probablemente tampoco juegue.

🤦🏻‍♂️ La dura baja de U de Chile para la Supercopa

Se trata de Nicolás Ramírez, jugador que sufrió un desgarro y quedó descartado para la Supercopa ante Colo Colo, quedando en duda para el compromiso del próximo jueves 18 de septiembre ante Alianza Lima.

Lamentablemente los problemas físicos han complicado últimamente a Ramírez: justamente contra el Cacique salió lesionado del hombro en el primer minuto del duelo que disputaron en julio pasado.

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa?

Colo Colo vs U de Chile se verán las caras en la Supercopa este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

📅 Fecha: Domingo 14 de septiembre

⏱️ Hora: 15:00 horas.

🏟️ Estadio: Santa Laura

Para saber más acerca de la Supercopa de Colo Colo vs U de Chile debes acceder a nuestro sitio Al Aire Libre.