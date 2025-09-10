Colo Colo volvió a los entrenamientos pensando en la Supercopa ante U de Chile, la que pese a ser cuestionada por los Azules, por ahora se juega el domingo 14 de septiembre en Santa Laura.

De cara a este duelo hay un jugador que se perfila como titular con mayor claridad que el resto de sus compañeros, por lo que podemos decir que el DT Fernando Ortiz ya tiene un regalón.

💎 El regalón de Fernando Ortiz en Colo Colo

Se trata de Claudio Aquino, quien ha estado permanentemente en los ensayos de Ortiz, y ahora en su posición natural de enganche, tal como dio a conocer el periodista Nicolás Ramírez en ESPN.

El esquema que ha trabajado el Tano Ortiz es un 4-2-3-1 y el resto de los 10 lugares aún están por definirse, aunque se espera que el DT no toque demasiado de lo que venía trabajando el cuerpo técnico interino de Hugo González y Lucho Pérez.

📅 ¿Cuándo es la Supercopa?

Colo Colo vs U de Chile se medirán en la Supercopa este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

📅 Fecha: Domingo 14 de septiembre

⏱️ Hora: 15:00 horas.

🏟️ Estadio: Santa Laura

