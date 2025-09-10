La Supercopa sigue generando ruido. Si bien la dirigencia de Universidad de Chile solicitó reprogramar el duelo frente a Colo Colo para priorizar su cruce ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana, la ANFP rechazó aquella petición.

La dirigencia de Azul Azul, además, apunta a los trabajos que se están desarrollando en el Estadio Santa Laura, los cuales fueron paralizados en las últimas horas por el alcalde de Independencia. Sin embargo, en las últimas horas se supo cuál es la idea del entrenador de los universitarios.

👀 La postura de Gustavo Álvarez sobre la Supercopa

Según reveló Radio ADN, la postura de Gustavo Álvarez discrepa con la de los dirigentes, puesto que él sí quiere que se juegue el encuentro frente al Cacique.

El citado medio detalló que la única preocupación del DT es que alguno de sus jugadores pueda sufrir una lesión que lo margine de la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante el equipo peruano.

⚽ Gustavo Álvarez quiere llegar con ritmo a la Sudamericana

Universidad de Chile no juega desde el pasado 31 de agosto, cuando cayó por la cuenta mínima frente a Colo Colo en su visita al Estadio Monumental por el Campeonato Nacional.

Por ello, el cuerpo técnico de los laicos ve la Supercopa como un duelo clave para que sus dirigidos lleguen con ritmo de competencia al partido frente a Alianza Lima.