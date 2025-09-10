Los coletazos de los incidentes producidos en el partido de Independiente vs U de Chile en la Copa Sudamericana están lejos de terminarse y ahora llegó un nuevo “palito” en contra de los Azules.

Desde Avellaneda siguen disparando contra la U y mostrando pruebas de que, según ellos, la barbarie fue responsabilidad de los hinchas visitantes en el estadio Libertadores de América.

😱 Desde Argentina llegan nuevos dardos a U de Chile

El periodista argentino Matías Martínez de Radio La Red y del medio partidario de Independiente De La Cuna al Infierno, quien mostró los destrozos que aún se mantienen en la Tribuna Sur Alta del estadio, la que ocuparon los hinchas de U de Chile.

El profesional aseguró que “están reponiendo los últimos inodoros y las butacas que rompieron los hinchas de la U”.

🧐 ¿Qué pasó con U de Chile e Independiente?

La Conmebol le dio el triunfo por secretaría a U de Chile por sobre Independiente, descalificando a éste último equipo por ser el organizador del espectáculo en el que se produjeron los graves incidentes.

De todas formas, a la U la sancionaron a jugar sin público en 7 partidos como local y 7 partidos como visitantes, lo que significó un duro golpe económico de cerca 7 millones de dólares para los Azules.

Independiente apeló al TAS: espera que se revierta la decisión de Conmebol y que la llave se defina en la cancha.

🔗 Para saber más de U de Chile debes acceder a Al Aire Libre.