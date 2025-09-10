El plantel de Colo Colo sigue con los trabajos bajo las órdenes del técnico Fernando Ortiz con solo un objetivo por delante, la Supercopa a jugar contra U de Chile este domingo 14 de septiembre, final que no ha estado ajena a obstáculos para llevarse a cabo en el Estadio Santa Laura.

Mientras las autoridades de Gobierno buscan evitar que se juegue este cruce entre albos y azules por motivos de seguridad, desde el club universitario también han manifestado su descontento a disputar el pleito por el tope de calendario con la ida que deben jugar en los cuartos de final de Copa Sudamericana, algo que desde Pedrero no ven como un recurso válido para excusarse.

En los últimos días ha sido el propio presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien ha abogado por suspender la Supercopa debido al desacomodo por la proximidad de fechas con su participación en el plano internacional, pero desde la vereda contraria llegó una clara respuesta.

Este miércoles, en rueda de prensa fue el defensor de Colo Colo Sebastián Vegas quien respondió a Clark, señalando que: “Lo que dijo el presidente de la U… Como jugador, respeto que cada quien tenga su opinión. Yo creo que hay una programación y que se debe respetar“.

“Y si se dice que se juega el domingo, nosotros estamos listos y preparados para jugar ese partido y ganarlo. Nos estamos preparando de buena forma, la llegada de otro entrenador siempre renueva los ánimos, genera expectativas a todos los jugadores, llevamos una semana y entendemos mucho más lo que él quiere”, añadió el zurdo defensor sobre la postura que guardan en el camarín del Cacique.

La Supercopa entre Colo Colo y U de Chile se jugará el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

Estadio: Santa Laura

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 15:00 horas.

