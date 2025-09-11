Este domingo se llevará a cabo la Supercopa del fútbol chileno, encuentro que enfrentará a Colo Colo y a Universidad de Chile en busca del título. Sin embargo, el partido comenzó a jugarse fuera de la cancha hace días, puesto que los azules buscaron suspenderlo, recibiendo la negativa por parte de la ANFP.

La postura de la dirigencia de los laicos era que el cruce ante los albos interfería con su planificación de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y las obras que tienen lugar en el Estadio Santa Laura.

Pero la intención de Azul Azul no coincide con la de los jugadores y el entrenador del equipo, Gustavo Álvarez, quienes sí quieren jugar frente al Cacique.

🏆 Figura de U de Chile quiere jugar la Supercopa

Javier Altamirano, una de las figuras de la U, habló a la salida del Centro Deportivo Azul y aclaró que el plantel sí quiere jugar la Supercopa esto domingo.

“Eso no nos incumbe a nosotros (la decisión de suspender o no el partido). Nosotros nos preparamos día a día para lo que se nos viene no más”, dijo en primer lugar.

“De mi parte yo sí quiero jugar. Eso lo deciden otras personas, pero los futbolistas queremos jugar”, completó.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Colo Colo?

Universidad de Chile enfrentará a Colo Colo por la Supercopa este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.