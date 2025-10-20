Colo Colo sufrió un duro traspié en el Campeonato Nacional. Los albos cayeron por la cuenta mínima ante Coquimbo y siguen fuera de puestos de clasificación a copas internacionales.

Arturo Vidal, quien fue desde la partida ante los piratas y salió reemplazado en el complemento, se refirió a la derrota y también tuvo palabras para la principal figura de los aurinegros, a quien le abrió las puertas del Cacique.

👀 Arturo Vidal le abre las puertas a estrella de Coquimbo

Se trata del 10 de Coquimbo, Matías Palavecino, quien recibió elogios del King. “Si se da la oportunidad, bueno, es un jugador importante. Un jugador que lo ha hecho espectacular este año, de verdad tiene mucha calidad”, indicó.

“Me alegro por él, es un muchacho que se ve humilde, muy concentrado. A la hora de hablar con él, me alegra, trabaja mucho y es una persona que vive aprendiendo”, añadió.

“Me habló mucho en el partido, fue difícil marcarlo, se mueve mucho en el campo de juego y por algo Coquimbo está primero, por tener a un jugador como ese”, concluyó Vidal.

