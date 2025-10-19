Coquimbo Unido sigue siendo el sólido líder del Campeonato Nacional. Los Piratas se hicieron fuertes de local y vencieron por 1-0 a Colo Colo, quienes siguen lejos de sus pretensiones de copas internacionales.

El cuadro de Esteban González hizo un correcto partido e incluso hasta los minutos finales tuvo la posibilidad de aumentar el marcador. Los de Fernando Ortiz dominaron en la primera parte del encuentro, pero no tuvieron tantas chances de igualar la cuenta, ante un gran despliegue y rendimiento de la defensa coquimbana.

⚽ Los goles de Coquimbo vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025

El único tanto del partido fue a los 52′ tras un tiro libre que sirvió Juan Cornejo. Bruno Cabrera se desmarcó y solo, anotó el gol del triunfo con pierna derecha en una jugada preparada de los aurinegros.

📊 Estadísticas de Coquimbo vs Colo Colo

Primera Division – 2025 MATCHDAY 24
Coquimbo Unido
19/10/2025 12:30
1
0
Half Time : 0 0
Finished
Colo Colo
  • Bruno Cabrera 53′
  • Matias Palavecino 73′
  • Vicente Pizarro 19′
  • Arturo Vidal 26′
  • Tomas Alarcon 73′
73 ‘
Colo Colo
Yellow card : Tomas Alarcon
73 ‘
Coquimbo Unido
Yellow card : Matias Palavecino
67 ‘
Colo Colo
Substitution in : Leandro Hernandez
67 ‘
Colo Colo
Substitution out : Claudio Aquino
67 ‘
Colo Colo
Substitution in : Tomas Alarcon
67 ‘
Colo Colo
Substitution out : Arturo Vidal
62 ‘
Coquimbo Unido
Substitution in : Benjamin Chandia
62 ‘
Coquimbo Unido
Substitution out : Sebastian Cabrera
62 ‘
Coquimbo Unido
Substitution in : Alejandro Maximiliano Camargo
62 ‘
Coquimbo Unido
Substitution out : Matias Zepeda
53 ‘
Coquimbo Unido
Assist : Juan Cornejo
53 ‘
Coquimbo Unido
Regular goal : Bruno Cabrera
26 ‘
Colo Colo
Yellow card : Arturo Vidal
19 ‘
Colo Colo
Yellow card : Vicente Pizarro
Yellow card for Matias Palavecino.
Yellow card for Tomas Alarcon.
Claudio Aquino is coming off and he is replaced by Leandro Hernandez.
Arturo Vidal is coming off and he is replaced by Tomas Alarcon.
Sebastian Cabrera is coming off and he is replaced by Benjamin Chandia.
Matias Zepeda is coming off and he is replaced by Alejandro Maximiliano Camargo.
Juan Cornejo provided the assist for the goal.
G O O O A A A L – Bruno Cabrera is on target!
The second half is underway.
[ +7 ‘ ] It's over! The referee blows for half time
Yellow card for Arturo Vidal.
Yellow card for Vicente Pizarro.
The referee starts the match.
Coquimbo Unido
4-2-3-1
Diego Sanchez 13
Diego
Sanchez
Francisco Salinas 17
Francisco
Salinas
Bruno Cabrera 2
Bruno
Cabrera
Manuel Fernandez 3
Manuel
Fernandez
Juan Cornejo 16
Juan
Cornejo
Matias Palavecino 10
Matias
Palavecino
Sebastian Galani 7
Sebastian
Galani
Cristian Zavala 15
Cristian
Zavala
Matias Zepeda 5
Matias
Zepeda
Sebastian Cabrera 28
Sebastian
Cabrera
Cecilio Waterman 18
Cecilio
Waterman
  • Coach
  • 0
    Esteban Gonzalez
  • Substitutes
  • 1
    Gonzalo Flores
  • 4
    Elvis Hernandez
  • 8
    Alejandro Maximiliano Camargo
  • 9
    Nicolas Johansen
  • 11
    Alejandro Azocar
  • 14
    Salvador Cordero
  • 30
    Benjamin Chandia
Colo Colo
4-2-3-1
Fernando de Paul 30
Fernando
de
Paul
Mauricio Isla 22
Mauricio
Isla
Jonathan Villagra 2
Jonathan
Villagra
Emiliano Amor 15
Emiliano
Amor
Erick Wiemberg 21
Erick
Wiemberg
Arturo Vidal 23
Arturo
Vidal
Vicente Pizarro 34
Vicente
Pizarro
Lucas Cepeda 32
Lucas
Cepeda
Victor Mendez 5
Victor
Mendez
Claudio Aquino 10
Claudio
Aquino
Marcos Bolados 11
Marcos
Bolados
  • Coach
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Substitutes
  • 12
    Eduardo Villanueva
  • 6
    Sebastian Vegas
  • 17
    Cristian Riquelme
  • 25
    Tomas Alarcon
  • 24
    Leandro Hernandez
  • 19
    Salomon Rodriguez
  • 99
    Victor Campos
10
Fouls Committed
6
4
Offsides
1
41
Ball Possession
59
1
Yellow Cards
3
4
Shots off
3
1
Shots On
5
6
Corners
5
0
Red Cards
0
7
Goal Kicks
5
0
Penalties
0
0
Free Kicks
12
5
Saves
0
1
Shots off 1st Half
1
2
Shots off 2nd Half
2
0
Shots On 1st Half
4
1
Shots On 2nd Half
1
3
Offsides 1st Half
0
1
Offsides 2nd Half
0
0
Red Cards 1st Half
0
0
Red Cards 2nd Half
0
0
Yellow Cards 1st Half
2
1
Yellow Cards 2nd Half
1
1
Corners 1st Half
2
3
Corners 2nd Half
3
0
Ball Possession 1st Half
0
0
Ball Possession 2nd Half
0
5
Fouls Committed 1st Half
2
3
Fouls Committed 2nd Half
2
Last Confrontations
COQ 1 – 0 COL 19/10/2025
COL 2 – 0 COQ 26/04/2025
COL 2 – 0 COQ 16/08/2024
COL 0 – 0 COQ 17/03/2024
COQ 2 – 2 COL 12/08/2023

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Coquimbo y Colo Colo?

Coquimbo Unido tendrá que visitar a O’Higgins en la fecha 25 del torneo. El duelo será el 25 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente.

Colo Colo, en tanto, recibirá a Deportes Limache el lunes 27 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.