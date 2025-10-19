Coquimbo Unido sigue siendo el sólido líder del Campeonato Nacional. Los Piratas se hicieron fuertes de local y vencieron por 1-0 a Colo Colo, quienes siguen lejos de sus pretensiones de copas internacionales.

El cuadro de Esteban González hizo un correcto partido e incluso hasta los minutos finales tuvo la posibilidad de aumentar el marcador. Los de Fernando Ortiz dominaron en la primera parte del encuentro, pero no tuvieron tantas chances de igualar la cuenta, ante un gran despliegue y rendimiento de la defensa coquimbana.

⚽ Los goles de Coquimbo vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025

El único tanto del partido fue a los 52′ tras un tiro libre que sirvió Juan Cornejo. Bruno Cabrera se desmarcó y solo, anotó el gol del triunfo con pierna derecha en una jugada preparada de los aurinegros.

📊 Estadísticas de Coquimbo vs Colo Colo

Primera Division – 2025 MATCHDAY 24 Coquimbo Unido 1 0 Half Time : 0 0 Finished Colo Colo Bruno Cabrera 53′ Matias Palavecino 73′ Vicente Pizarro 19′

Vicente Pizarro 19′ Arturo Vidal 26′

Arturo Vidal 26′ Tomas Alarcon 73′ Summary

Comments

Lineups

Match Stats

Team Stats 73 ‘ Colo Colo Yellow card : Tomas Alarcon 73 ‘ Coquimbo Unido Yellow card : Matias Palavecino 67 ‘ Colo Colo Substitution in : Leandro Hernandez 67 ‘ Colo Colo Substitution out : Claudio Aquino 67 ‘ Colo Colo Substitution in : Tomas Alarcon 67 ‘ Colo Colo Substitution out : Arturo Vidal 62 ‘ Coquimbo Unido Substitution in : Benjamin Chandia 62 ‘ Coquimbo Unido Substitution out : Sebastian Cabrera 62 ‘ Coquimbo Unido Substitution in : Alejandro Maximiliano Camargo 62 ‘ Coquimbo Unido Substitution out : Matias Zepeda 53 ‘ Coquimbo Unido Assist : Juan Cornejo 53 ‘ Coquimbo Unido Regular goal : Bruno Cabrera 26 ‘ Colo Colo Yellow card : Arturo Vidal 19 ‘ Colo Colo Yellow card : Vicente Pizarro Yellow card for Matias Palavecino. Yellow card for Tomas Alarcon. Claudio Aquino is coming off and he is replaced by Leandro Hernandez. Arturo Vidal is coming off and he is replaced by Tomas Alarcon. Sebastian Cabrera is coming off and he is replaced by Benjamin Chandia. Matias Zepeda is coming off and he is replaced by Alejandro Maximiliano Camargo. Juan Cornejo provided the assist for the goal. G O O O A A A L – Bruno Cabrera is on target! The second half is underway. [ +7 ‘ ] It's over! The referee blows for half time Yellow card for Arturo Vidal. Yellow card for Vicente Pizarro. The referee starts the match. Coquimbo Unido Coquimbo Unido 4-2-3-1 13 Diego

Sanchez 17 Francisco

Salinas 2 Bruno

Cabrera 3 Manuel

Fernandez 16 Juan

Cornejo 10 Matias

Palavecino 7 Sebastian

Galani 15 Cristian

Zavala 5 Matias

Zepeda 28 Sebastian

Cabrera 18 Cecilio

Waterman Coach

0 Esteban Gonzalez

Substitutes

1 Gonzalo Flores



4 Elvis Hernandez



8 Alejandro Maximiliano Camargo



9 Nicolas Johansen



11 Alejandro Azocar



14 Salvador Cordero



30 Benjamin Chandia

Colo Colo Colo Colo 4-2-3-1 30 Fernando

de

Paul 22 Mauricio

Isla 2 Jonathan

Villagra 15 Emiliano

Amor 21 Erick

Wiemberg 23 Arturo

Vidal 34 Vicente

Pizarro 32 Lucas

Cepeda 5 Victor

Mendez 10 Claudio

Aquino 11 Marcos

Bolados Coach

0 Fernando Ortiz

Substitutes

12 Eduardo Villanueva



6 Sebastian Vegas



17 Cristian Riquelme



25 Tomas Alarcon



24 Leandro Hernandez



19 Salomon Rodriguez



99 Victor Campos

10 Fouls Committed 6 4 Offsides 1 41 Ball Possession 59 1 Yellow Cards 3 4 Shots off 3 1 Shots On 5 6 Corners 5 0 Red Cards 0 7 Goal Kicks 5 0 Penalties 0 0 Free Kicks 12 5 Saves 0 1 Shots off 1st Half 1 2 Shots off 2nd Half 2 0 Shots On 1st Half 4 1 Shots On 2nd Half 1 3 Offsides 1st Half 0 1 Offsides 2nd Half 0 0 Red Cards 1st Half 0 0 Red Cards 2nd Half 0 0 Yellow Cards 1st Half 2 1 Yellow Cards 2nd Half 1 1 Corners 1st Half 2 3 Corners 2nd Half 3 0 Ball Possession 1st Half 0 0 Ball Possession 2nd Half 0 5 Fouls Committed 1st Half 2 3 Fouls Committed 2nd Half 2 Last Confrontations COQ 1 – 0 COL 19/10/2025 COL 2 – 0 COQ 26/04/2025 COL 2 – 0 COQ 16/08/2024 COL 0 – 0 COQ 17/03/2024 COQ 2 – 2 COL 12/08/2023

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Coquimbo y Colo Colo?

Coquimbo Unido tendrá que visitar a O’Higgins en la fecha 25 del torneo. El duelo será el 25 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente.

Colo Colo, en tanto, recibirá a Deportes Limache el lunes 27 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.