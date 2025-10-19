Coquimbo Unido sigue siendo el sólido líder del Campeonato Nacional. Los Piratas se hicieron fuertes de local y vencieron por 1-0 a Colo Colo, quienes siguen lejos de sus pretensiones de copas internacionales.
El cuadro de Esteban González hizo un correcto partido e incluso hasta los minutos finales tuvo la posibilidad de aumentar el marcador. Los de Fernando Ortiz dominaron en la primera parte del encuentro, pero no tuvieron tantas chances de igualar la cuenta, ante un gran despliegue y rendimiento de la defensa coquimbana.
⚽ Los goles de Coquimbo vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025
El único tanto del partido fue a los 52′ tras un tiro libre que sirvió Juan Cornejo. Bruno Cabrera se desmarcó y solo, anotó el gol del triunfo con pierna derecha en una jugada preparada de los aurinegros.
📊 Estadísticas de Coquimbo vs Colo Colo
- Bruno Cabrera 53′
- Matias Palavecino 73′
- Vicente Pizarro 19′
- Arturo Vidal 26′
- Tomas Alarcon 73′
Sanchez
Salinas
Cabrera
Fernandez
Cornejo
Palavecino
Galani
Zavala
Zepeda
Cabrera
Waterman
- Coach
-
0Esteban Gonzalez
- Substitutes
-
1Gonzalo Flores
-
4Elvis Hernandez
-
8Alejandro Maximiliano Camargo
-
9Nicolas Johansen
-
11Alejandro Azocar
-
14Salvador Cordero
-
30Benjamin Chandia
Paul
Isla
Villagra
Amor
Wiemberg
Vidal
Pizarro
Cepeda
Mendez
Aquino
Bolados
- Coach
-
0Fernando Ortiz
- Substitutes
-
12Eduardo Villanueva
-
6Sebastian Vegas
-
17Cristian Riquelme
-
25Tomas Alarcon
-
24Leandro Hernandez
-
19Salomon Rodriguez
-
99Victor Campos
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Coquimbo y Colo Colo?
Coquimbo Unido tendrá que visitar a O’Higgins en la fecha 25 del torneo. El duelo será el 25 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente.
Colo Colo, en tanto, recibirá a Deportes Limache el lunes 27 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.