La lucha por un cupo a la Copa Sudamericana está al rojo vivo. Cobresal, equipo que se está quedando con el último boleto internacional, tiene 38 puntos, cuatro más que su más cercano perseguidor, Colo Colo.

Sin embargo, los mineros no pudieron extender su distancia, puesto que cayeron ante Deportes Limache el pasado fin de semana. Esto provocó el enojo de su entrenador, Gustavo Huerta, quien tras el encuentro lanzó una potente denuncia que involucra a los albos.

😱 La potente denuncia de Gustavo Huerta en Cobresal

Tras la dolorosa caída, Huerta apuntó a los errores arbitrales que perjudicaron a su equipo y que, según él, tienen que ver con que su equipo se encuentra peleando por un puesto a la próxima Copa Sudamericana.

“El resultado no tiene nada que ver con el arbitraje, pero sí muchas situaciones, jugadas puntuales que nos fueron perjudicando. Pero estamos claros, en esto no hay que ser ilusos…”, comenzó diciendo el DT.

“Lo digo abiertamente, sabemos quién está detrás de nosotros en la tabla de posiciones (Colo Colo). Hay muchas cosas que se manejan, eso se lo he traspasado a los jugadores”, concluyó el estratega de Cobresal.

📅 ¿Cuándo juega Cobresal?

El próximo partido de Cobresal, donde buscará extender su distancia en la lucha por un puesto a la próxima Copa Sudamericana, está previsto para el próximo domingo 26 de octubre cuando reciban a Unión Española a las 16:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador.

