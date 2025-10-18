Deportes Limache sigue consumando su sueño de permanencia y esta tarde en Quillota dio otro paso más para quedarse en el Campeonato Nacional, dieron cuenta de Cobresal como locales y toman algo de aire en relación a sus rivales en la parte baja de la tabla de posiciones.

Además, la visita jugó casi todo el segundo tiempo con un elemento menos, tras la expulsión de César Munder en los 46′ de partido.

⚽ Los goles de Limache vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025

Facundo Pons en los 30′ abrió la cuenta ante las dudas en la zaga visitante, Daniel Castro pondría el 2 a 0 definitivo en el 43′, pero no sin polémica, ya que Popín había ejecutado un penal contenido por el meta Santander, el juez ordenó repetir por invasión en el área. En el replay, el goleador no tuvo problemas.

📊 Estadísticas de Limache vs Cobresal

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 24 Deportes Limache 2 0 Descanso : 2 0 Finalizado Cobresal Facundo Pons 30′ Daniel Castro 43′ Cesar Munder 27′

Cesar Munder 27′ Juan Gaete 57′

Juan Gaete 57′ Aaron Astudillo 82′

Aaron Astudillo 82′ Cristhofer Mesias 89′ Cesar Munder 46′

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Limache y Cobresal?

En la próxima jornada, Limache deberá ir al Estadio Monumental y retar a Colo Colo, el lunes 27 a las 20:00 horas, mientras que Cobresal recibirá a Unión Española en el Cobre, el próximo domingo desde las 16:00 horas.