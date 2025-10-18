La fecha 24 del Campeonato Nacional 2025 continúa este sábado 18 de octubre con el duelo entre Limache vs Cobresal, que se jugará en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota, desde las 17:30 horas.
El equipo dirigido por Víctor Rivero se mantiene en zona de descenso con apenas 18 puntos, pero llega motivado tras golear a La Serena por Copa Chile. Los “Tomateros” intentarán hacerse fuertes en casa para revertir su campaña.
Por su parte, Cobresal de Gustavo Huerta se ubica en el séptimo lugar con 38 unidades y busca sumar de visita para seguir en la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana 2026.
⚽ Deportes Limache vs Cobresal EN VIVO: minuto a minuto
- Facundo Pons 30′
- Daniel Castro 43′
- Cesar Munder 27′
- Juan Gaete 57′
- Aaron Astudillo 82′
- Cristhofer Mesias 89′
- Cesar Munder 46′
📅 ¿A qué hora y dónde juegan Deportes Limache vs Cobresal?
El partido entre Deportes Limache y Cobresal se disputará este sábado 18 de octubre, desde las 17:30 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota.
- 📆 Fecha: Sábado 18 de octubre
- 🕠 Hora: 17:30 horas
- 🏟️ Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández (Quillota)
📺 ¿Cómo ver EN VIVO Deportes Limache vs Cobresal?
El encuentro será transmitido EN VIVO por TNT Sports en todas sus señales, y también estará disponible vía streaming a través de TNT Sports en Max.
- 📺 TV: TNT Sports HD / TNT Sports 2
- 💻 Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto GRATIS con estadísticas, goles y análisis en AlAireLibre.cl
🟨 Árbitros designados para Deportes Limache vs Cobresal
La ANFP designó a Miguel Araos Riquelme como árbitro principal del compromiso, acompañado por el siguiente equipo en cancha y en el VAR:
- Árbitro principal: Miguel Araos Riquelme
- Asistente 1: Nicolás Medina Matus
- Asistente 2: Emilio Bastías Núñez
- Cuarto árbitro: Fabián Reyes Fuenzalida
- VAR: Nicolás Millas López
- AVAR: Benjamín Saravia Retamal
🧾 Formación de Deportes Limache vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025
📋 Deportes Limache (DT: Víctor Rivero):
Matías Bórquez; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Alfonso Parot; Agustín Arce, César Pinares, Luis Guerra, Yonathan Andía; Daniel Castro y Facundo Pons.
📋 Cobresal (DT: Gustavo Huerta):
Alejandro Santander; Aaron Atudillo, José Tiznado, Cristián Toro, Vicente Fernández; Diego Céspedes, Cristopher Mesías, César Yanis; Juan Carlos Gaete, César Munder y Sergio Carrasco.
📊 Últimos partidos de Deportes Limache y Cobresal
🔴 Deportes Limache
E – D – V – D – V
- 🏆 12/10/25: La Serena 1-6 Deportes Limache (Copa Chile)
- 🏆 13/09/25: Deportes Limache 0-1 U. Católica
- 🏆 07/09/25: Deportes Limache 2-0 La Serena
- 🏆 30/08/25: D. Iquique 2-1 Deportes Limache
- 🏆 22/08/25: Deportes Limache 2-2 O’Higgins
🟠 Cobresal
D – V – D – V – V
- 🏆 13/09/25: Cobresal 3-2 Huachipato
- 🏆 07/09/25: Cobresal 2-1 Palestino
- 🏆 30/08/25: U. Católica 2-1 Cobresal
- 🏆 23/08/25: Cobresal 1-0 U. La Calera
- 🏆 16/08/25: O’Higgins 1-0 Cobresal
⚔️ Historial entre Deportes Limache vs Cobresal
Ambos equipos se han enfrentado una sola vez en Primera División, durante la primera rueda del torneo 2025, con triunfo para los mineros.
📊 Último enfrentamiento:
- 26/04/25: Cobresal 3-1 Deportes Limache (Estadio El Cobre, El Salvador)
Goles de Cobresal: Diego Coelho (2) y Benjamín Ramírez.
Gol de Deportes Limache: Daniel Castro.
📈 Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|Pts
|Últimos 5
|7
|Cobresal
|23
|11
|5
|7
|+4
|38
|🔴🟢🔴🟢🟢
|15
|Deportes Limache
|23
|4
|6
|13
|-10
|18
|🟢🔴⚪🔴🟢
