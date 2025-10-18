La fecha 24 del Campeonato Nacional 2025 continúa este sábado 18 de octubre con el duelo entre Limache vs Cobresal, que se jugará en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota, desde las 17:30 horas.

El equipo dirigido por Víctor Rivero se mantiene en zona de descenso con apenas 18 puntos, pero llega motivado tras golear a La Serena por Copa Chile. Los “Tomateros” intentarán hacerse fuertes en casa para revertir su campaña.

Por su parte, Cobresal de Gustavo Huerta se ubica en el séptimo lugar con 38 unidades y busca sumar de visita para seguir en la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

⚽ Deportes Limache vs Cobresal EN VIVO: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 24 Deportes Limache 2 0 Descanso : 2 0 Finalizado Cobresal Facundo Pons 30′ Daniel Castro 43′ Cesar Munder 27′

Cesar Munder 27′ Juan Gaete 57′

Juan Gaete 57′ Aaron Astudillo 82′

Aaron Astudillo 82′ Cristhofer Mesias 89′ Cesar Munder 46′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 89 ‘ Cobresal Tarjeta amarilla : Cristhofer Mesias 82 ‘ Cobresal Tarjeta amarilla : Aaron Astudillo 82 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Danilo Catalan 82 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Luis Guerra 75 ‘ Cobresal Sustitución entra : Milan Roki 75 ‘ Cobresal Sustitución sale : Cesar Yanis 72 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Luis Hernandez 72 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Yonathan Andia 72 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Felipe Fritz 72 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Facundo Pons 63 ‘ Cobresal Sustitución entra : Benjamin Ramirez 63 ‘ Cobresal Sustitución sale : Juan Gaete 63 ‘ Cobresal Sustitución entra : Matias Sepulveda 63 ‘ Cobresal Sustitución sale : Sergio Carrasco 61 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Yorman Zapata 61 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Daniel Castro 61 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Misael Llanten 61 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Agustin Arce 57 ‘ Cobresal Tarjeta amarilla : Juan Gaete 46 ‘ Cobresal Tarjeta roja : Cesar Munder 43 ‘ Deportes Limache Penalti : Daniel Castro 30 ‘ Deportes Limache Gol regular : Facundo Pons 27 ‘ Cobresal Tarjeta amarilla : Cesar Munder Amonestación para Cristhofer Mesias. Amonestación para Aaron Astudillo. Cambio: se retira Luis Guerra y entra en su lugar Danilo Catalan. Cambio: se retira Cesar Yanis y entra en su lugar Milan Roki. Cambio: se retira Yonathan Andia y entra en su lugar Luis Hernandez. Cambio: se retira Facundo Pons y entra en su lugar Felipe Fritz. Cambio: se retira Juan Gaete y entra en su lugar Benjamin Ramirez. Cambio: se retira Sergio Carrasco y entra en su lugar Matias Sepulveda. Cambio: se retira Daniel Castro y entra en su lugar Yorman Zapata. Cambio: se retira Agustin Arce y entra en su lugar Misael Llanten. Amonestación para Juan Gaete. ¡EXPULSADO! – ¡Cesar Munder ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! Ya en juego el segundo tiempo. [ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. ¡G O O O O O O L! – ¡Daniel Castro (Deportes Limache) anota desde el punto de penalti! ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Facundo Pons! Amonestación para Cesar Munder. El árbitro da inicio al encuentro. Deportes Limache Deportes Limache 4-1-4-1 1 Matias

Borquez 23 Guillermo

Pacheco 2 Augusto

Aguirre 24 Alfonso

Parot 3 Gonzalo

Paz 6 Yonathan

Andia 19 Daniel

Castro 34 Cesar

Pinares 10 Luis

Guerra 20 Agustin

Arce 29 Facundo

Pons Entrenador

0 Victor Rivero

Suplentes

26 Nicolas Peranic



7 Yorman Zapata



8 Danilo Catalan



11 Felipe Fritz



22 Luis Hernandez



25 Misael Llanten



28 Mateo Guerra

Cobresal Cobresal 4-2-3-1 12 Alejandro

Santander 22 Aaron

Astudillo 20 Jose

Tiznado 3 Cristian

Toro 15 Vicente

Fernandez 28 Diego

Cespedes 13 Cristhofer

Mesias 7 Cesar

Yanis 21 Juan

Gaete 19 Sergio

Carrasco 18 Cesar

Munder Entrenador

0 Gustavo Huerta

Suplentes

30 Jorge Pinos



16 Franco Bechtholdt



24 Benjamin Ramirez



27 Milan Roki



29 Oliver Ramis



32 Christian Moreno



38 Matias Sepulveda

12 Faltas Cometidas 18 1 Fuera de Juego 0 58 Posesión de Balón 42 0 Tarjetas Amarillas 4 11 Tiros Fuera 5 6 Tiros a Puerta 5 7 Corners 1 0 Tarjetas Rojas 1 9 Saques de Portería 15 1 Penaltis 0 0 Tiros Libres 13 5 Paradas 5 7 Tiros Fuera 1ª Mitad 2 4 Tiros Fuera 2ª Mitad 3 4 Tiros a Puerta 1ª Mitad 2 2 Tiros a Puerta 2ª Mitad 3 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 1 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 3 3 Corners 1ª Mitad 0 4 Corners 2ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 7 Faltas Cometidas 1ª Mitad 8 5 Faltas Cometidas 2ª Mitad 9 Últimos enfrentamientos DEP 2 – 0 COB 18/10/2025 COB 3 – 1 DEP 26/04/2025

📅 ¿A qué hora y dónde juegan Deportes Limache vs Cobresal?

El partido entre Deportes Limache y Cobresal se disputará este sábado 18 de octubre, desde las 17:30 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota.

📆 Fecha: Sábado 18 de octubre

Sábado 18 de octubre 🕠 Hora: 17:30 horas

17:30 horas 🏟️ Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández (Quillota)

📺 ¿Cómo ver EN VIVO Deportes Limache vs Cobresal?

El encuentro será transmitido EN VIVO por TNT Sports en todas sus señales, y también estará disponible vía streaming a través de TNT Sports en Max.

📺 TV: TNT Sports HD / TNT Sports 2

TNT Sports HD / TNT Sports 2 💻 Streaming: TNT Sports en Max

TNT Sports en Max 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto GRATIS con estadísticas, goles y análisis en AlAireLibre.cl

🟨 Árbitros designados para Deportes Limache vs Cobresal

La ANFP designó a Miguel Araos Riquelme como árbitro principal del compromiso, acompañado por el siguiente equipo en cancha y en el VAR:

Árbitro principal: Miguel Araos Riquelme

Miguel Araos Riquelme Asistente 1: Nicolás Medina Matus

Nicolás Medina Matus Asistente 2: Emilio Bastías Núñez

Emilio Bastías Núñez Cuarto árbitro: Fabián Reyes Fuenzalida

Fabián Reyes Fuenzalida VAR: Nicolás Millas López

Nicolás Millas López AVAR: Benjamín Saravia Retamal

🧾 Formación de Deportes Limache vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025

📋 Deportes Limache (DT: Víctor Rivero):

Matías Bórquez; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Alfonso Parot; Agustín Arce, César Pinares, Luis Guerra, Yonathan Andía; Daniel Castro y Facundo Pons.

📋 Cobresal (DT: Gustavo Huerta):

Alejandro Santander; Aaron Atudillo, José Tiznado, Cristián Toro, Vicente Fernández; Diego Céspedes, Cristopher Mesías, César Yanis; Juan Carlos Gaete, César Munder y Sergio Carrasco.

📊 Últimos partidos de Deportes Limache y Cobresal

🔴 Deportes Limache

E – D – V – D – V

🏆 12/10/25: La Serena 1-6 Deportes Limache (Copa Chile)

🏆 13/09/25: Deportes Limache 0-1 U. Católica

🏆 07/09/25: Deportes Limache 2-0 La Serena

🏆 30/08/25: D. Iquique 2-1 Deportes Limache

🏆 22/08/25: Deportes Limache 2-2 O’Higgins

🟠 Cobresal

D – V – D – V – V

🏆 13/09/25: Cobresal 3-2 Huachipato

🏆 07/09/25: Cobresal 2-1 Palestino

🏆 30/08/25: U. Católica 2-1 Cobresal

🏆 23/08/25: Cobresal 1-0 U. La Calera

🏆 16/08/25: O’Higgins 1-0 Cobresal

⚔️ Historial entre Deportes Limache vs Cobresal

Ambos equipos se han enfrentado una sola vez en Primera División, durante la primera rueda del torneo 2025, con triunfo para los mineros.

📊 Último enfrentamiento:

26/04/25: Cobresal 3-1 Deportes Limache (Estadio El Cobre, El Salvador)

Goles de Cobresal: Diego Coelho (2) y Benjamín Ramírez.

Gol de Deportes Limache: Daniel Castro.

📈 Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025

Pos Club PJ G E P DG Pts Últimos 5 7 Cobresal 23 11 5 7 +4 38 🔴🟢🔴🟢🟢 15 Deportes Limache 23 4 6 13 -10 18 🟢🔴⚪🔴🟢

*Deportes Limache sigue en zona de descenso directo, pero llega encendido tras su goleada copera. Cobresal, en tanto, busca mantener su ritmo ascendente y consolidarse en zona de clasificación internacional.

📣 Sigue toda la cobertura del Campeonato Nacional 2025 en AlAireLibre.cl: resultados, formaciones, estadísticas y el relato minuto a minuto desde el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.