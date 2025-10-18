La fecha 24 del Campeonato Nacional 2025 continúa este sábado 18 de octubre con el duelo entre Limache vs Cobresal, que se jugará en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota, desde las 17:30 horas.

El equipo dirigido por Víctor Rivero se mantiene en zona de descenso con apenas 18 puntos, pero llega motivado tras golear a La Serena por Copa Chile. Los “Tomateros” intentarán hacerse fuertes en casa para revertir su campaña.

Por su parte, Cobresal de Gustavo Huerta se ubica en el séptimo lugar con 38 unidades y busca sumar de visita para seguir en la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Deportes Limache vs Cobresal EN VIVO: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 24
Deportes Limache
18/10/2025 17:30
2
0
Descanso : 2 0
Finalizado
Cobresal
  • Facundo Pons 30′
  • Daniel Castro 43′
  • Cesar Munder 27′
  • Juan Gaete 57′
  • Aaron Astudillo 82′
  • Cristhofer Mesias 89′
  • Cesar Munder 46′
89 ‘
Cobresal
Tarjeta amarilla : Cristhofer Mesias
82 ‘
Cobresal
Tarjeta amarilla : Aaron Astudillo
82 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Danilo Catalan
82 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Luis Guerra
75 ‘
Cobresal
Sustitución entra : Milan Roki
75 ‘
Cobresal
Sustitución sale : Cesar Yanis
72 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Luis Hernandez
72 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Yonathan Andia
72 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Felipe Fritz
72 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Facundo Pons
63 ‘
Cobresal
Sustitución entra : Benjamin Ramirez
63 ‘
Cobresal
Sustitución sale : Juan Gaete
63 ‘
Cobresal
Sustitución entra : Matias Sepulveda
63 ‘
Cobresal
Sustitución sale : Sergio Carrasco
61 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Yorman Zapata
61 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Daniel Castro
61 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Misael Llanten
61 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Agustin Arce
57 ‘
Cobresal
Tarjeta amarilla : Juan Gaete
46 ‘
Cobresal
Tarjeta roja : Cesar Munder
43 ‘
Deportes Limache
Penalti : Daniel Castro
30 ‘
Deportes Limache
Gol regular : Facundo Pons
27 ‘
Cobresal
Tarjeta amarilla : Cesar Munder
Amonestación para Cristhofer Mesias.
Amonestación para Aaron Astudillo.
Cambio: se retira Luis Guerra y entra en su lugar Danilo Catalan.
Cambio: se retira Cesar Yanis y entra en su lugar Milan Roki.
Cambio: se retira Yonathan Andia y entra en su lugar Luis Hernandez.
Cambio: se retira Facundo Pons y entra en su lugar Felipe Fritz.
Cambio: se retira Juan Gaete y entra en su lugar Benjamin Ramirez.
Cambio: se retira Sergio Carrasco y entra en su lugar Matias Sepulveda.
Cambio: se retira Daniel Castro y entra en su lugar Yorman Zapata.
Cambio: se retira Agustin Arce y entra en su lugar Misael Llanten.
Amonestación para Juan Gaete.
¡EXPULSADO! – ¡Cesar Munder ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
¡G O O O O O O L! – ¡Daniel Castro (Deportes Limache) anota desde el punto de penalti!
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Facundo Pons!
Amonestación para Cesar Munder.
El árbitro da inicio al encuentro.
Deportes Limache
4-1-4-1
Matias Borquez 1
Matias
Borquez
Guillermo Pacheco 23
Guillermo
Pacheco
Augusto Aguirre 2
Augusto
Aguirre
Alfonso Parot 24
Alfonso
Parot
Gonzalo Paz 3
Gonzalo
Paz
Yonathan Andia 6
Yonathan
Andia
Daniel Castro 19
Daniel
Castro
Cesar Pinares 34
Cesar
Pinares
Luis Guerra 10
Luis
Guerra
Agustin Arce 20
Agustin
Arce
Facundo Pons 29
Facundo
Pons
  • Entrenador
  • 0
    Victor Rivero
  • Suplentes
  • 26
    Nicolas Peranic
  • 7
    Yorman Zapata
  • 8
    Danilo Catalan
  • 11
    Felipe Fritz
  • 22
    Luis Hernandez
  • 25
    Misael Llanten
  • 28
    Mateo Guerra
Cobresal
4-2-3-1
Alejandro Santander 12
Alejandro
Santander
Aaron Astudillo 22
Aaron
Astudillo
Jose Tiznado 20
Jose
Tiznado
Cristian Toro 3
Cristian
Toro
Vicente Fernandez 15
Vicente
Fernandez
Diego Cespedes 28
Diego
Cespedes
Cristhofer Mesias 13
Cristhofer
Mesias
Cesar Yanis 7
Cesar
Yanis
Juan Gaete 21
Juan
Gaete
Sergio Carrasco 19
Sergio
Carrasco
Cesar Munder 18
Cesar
Munder
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Huerta
  • Suplentes
  • 30
    Jorge Pinos
  • 16
    Franco Bechtholdt
  • 24
    Benjamin Ramirez
  • 27
    Milan Roki
  • 29
    Oliver Ramis
  • 32
    Christian Moreno
  • 38
    Matias Sepulveda
12
Faltas Cometidas
18
1
Fuera de Juego
0
58
Posesión de Balón
42
0
Tarjetas Amarillas
4
11
Tiros Fuera
5
6
Tiros a Puerta
5
7
Corners
1
0
Tarjetas Rojas
1
9
Saques de Portería
15
1
Penaltis
0
0
Tiros Libres
13
5
Paradas
5
7
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
4
Tiros Fuera 2ª Mitad
3
4
Tiros a Puerta 1ª Mitad
2
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
3
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
3
3
Corners 1ª Mitad
0
4
Corners 2ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
7
Faltas Cometidas 1ª Mitad
8
5
Faltas Cometidas 2ª Mitad
9
Últimos enfrentamientos
DEP 2 – 0 COB 18/10/2025
COB 3 – 1 DEP 26/04/2025

📅 ¿A qué hora y dónde juegan Deportes Limache vs Cobresal?

El partido entre Deportes Limache y Cobresal se disputará este sábado 18 de octubre, desde las 17:30 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota.

  • 📆 Fecha: Sábado 18 de octubre
  • 🕠 Hora: 17:30 horas
  • 🏟️ Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández (Quillota)

📺 ¿Cómo ver EN VIVO Deportes Limache vs Cobresal?

El encuentro será transmitido EN VIVO por TNT Sports en todas sus señales, y también estará disponible vía streaming a través de TNT Sports en Max.

  • 📺 TV: TNT Sports HD / TNT Sports 2
  • 💻 Streaming: TNT Sports en Max
  • 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto GRATIS con estadísticas, goles y análisis en AlAireLibre.cl

🟨 Árbitros designados para Deportes Limache vs Cobresal

La ANFP designó a Miguel Araos Riquelme como árbitro principal del compromiso, acompañado por el siguiente equipo en cancha y en el VAR:

  • Árbitro principal: Miguel Araos Riquelme
  • Asistente 1: Nicolás Medina Matus
  • Asistente 2: Emilio Bastías Núñez
  • Cuarto árbitro: Fabián Reyes Fuenzalida
  • VAR: Nicolás Millas López
  • AVAR: Benjamín Saravia Retamal

🧾 Formación de Deportes Limache vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025

📋 Deportes Limache (DT: Víctor Rivero):
Matías Bórquez; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Alfonso Parot; Agustín Arce, César Pinares, Luis Guerra, Yonathan Andía; Daniel Castro y Facundo Pons.

📋 Cobresal (DT: Gustavo Huerta):
Alejandro Santander; Aaron Atudillo, José Tiznado, Cristián Toro, Vicente Fernández; Diego Céspedes, Cristopher Mesías, César Yanis; Juan Carlos Gaete, César Munder y Sergio Carrasco.

📊 Últimos partidos de Deportes Limache y Cobresal

🔴 Deportes Limache
E – D – V – D – V

  • 🏆 12/10/25: La Serena 1-6 Deportes Limache (Copa Chile)
  • 🏆 13/09/25: Deportes Limache 0-1 U. Católica
  • 🏆 07/09/25: Deportes Limache 2-0 La Serena
  • 🏆 30/08/25: D. Iquique 2-1 Deportes Limache
  • 🏆 22/08/25: Deportes Limache 2-2 O’Higgins

🟠 Cobresal
D – V – D – V – V

  • 🏆 13/09/25: Cobresal 3-2 Huachipato
  • 🏆 07/09/25: Cobresal 2-1 Palestino
  • 🏆 30/08/25: U. Católica 2-1 Cobresal
  • 🏆 23/08/25: Cobresal 1-0 U. La Calera
  • 🏆 16/08/25: O’Higgins 1-0 Cobresal

⚔️ Historial entre Deportes Limache vs Cobresal

Ambos equipos se han enfrentado una sola vez en Primera División, durante la primera rueda del torneo 2025, con triunfo para los mineros.

📊 Último enfrentamiento:

  • 26/04/25: Cobresal 3-1 Deportes Limache (Estadio El Cobre, El Salvador)

Goles de Cobresal: Diego Coelho (2) y Benjamín Ramírez.
Gol de Deportes Limache: Daniel Castro.

📈 Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025

PosClubPJGEPDGPtsÚltimos 5
7Cobresal231157+438🔴🟢🔴🟢🟢
15Deportes Limache234613-1018🟢🔴⚪🔴🟢

*Deportes Limache sigue en zona de descenso directo, pero llega encendido tras su goleada copera. Cobresal, en tanto, busca mantener su ritmo ascendente y consolidarse en zona de clasificación internacional. Repasa las mejores casas de apuestas en Chile.

📣 Sigue toda la cobertura del Campeonato Nacional 2025 en AlAireLibre.cl: resultados, formaciones, estadísticas y el relato minuto a minuto desde el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.

