La final de la Copa Chile 2025 ya tiene a sus dos protagonistas confirmados. Huachipato vs Limache se enfrentarán en una final histórica que asegurará un nuevo nombre en la vitrina del fútbol chileno. Los acereros, finalistas en 2013, vuelven a una definición tras una década; los limachinos, en cambio, debutarán en una instancia que simboliza el crecimiento de un club que hace pocos años militaba en el ascenso.

Ambos llegan con historias muy distintas pero con la misma ambición. Huachipato se levantó de una semifinal dramática ante Audax Italiano (4-3 global) y buscará su revancha tras años de buenas campañas sin títulos. Limache, que eliminó a La Serena con oficio y carácter (2-0 en la ida y liquidó todo en la vuelta), irá por el hito más grande de su corta historia profesional.

🏆 Huachipato vs Limache: final de Copa Chile 2025

La definición se disputará en estadio neutral y a partido único, en la primera quincena de noviembre (fecha y sede exactas serán confirmadas por la ANFP).

El Estadio Nacional asoma como principal opción para albergar la gran final, aunque el Ester Roa Rebolledo de Concepción también está en evaluación. La venta de entradas se abrirá apenas se oficialice la sede.

📅 ¿Cuándo juegan Huachipato vs Limache?

La final de la Copa Chile 2025 se jugará durante la primera quincena de noviembre, en día y hora por definir oficialmente.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Huachipato vs Limache?

El duelo será transmitido EN VIVO por TNT Sports HD y TNT Sports 2, además de la plataforma TNT Sports en Max. En Alairelibre.cl podrás seguir el minuto a minuto, formaciones, goles y reacciones desde el estadio elegido.

🔵 ¿Cómo llega Huachipato a la final de Copa Chile?

El cuadro de Jaime García protagonizó una de las series más emocionantes del torneo. Perdió la ida 1-0 en La Florida, pero en Talcahuano mostró carácter y jerarquía: ganó 4-2, cerrando la llave 4-3.

Destacaron los goles de Lionel Altamirano (2), Renzo Malanca y Maximiliano Gutiérrez, además de la figura de Rodrigo Odriozola, que contuvo un penal en los descuentos.

Será la segunda final de Copa Chile para Huachipato, que fue subcampeón en 2013 ante Universidad de Concepción.

📋 Posible XI de Huachipato (DT: Jaime García):

Rodrigo Odriozola; Maicol León, Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, Renzo Malanca; Claudio Sepúlveda, Nicolás Vargas, Jimmy Martínez; Maximiliano Gutiérrez, Lionel Altamirano y Cris Martínez.

🍅 ¿Cómo llega Limache a la final de Copa Chile?

Deportes Limache dio el golpe. Tras vencer 2-0 en la ida a La Serena, supo sostener la ventaja en La Portada y avanzó a su primera final nacional.

El equipo de Víctor Rivero se apoyó en la experiencia de César Pinares, el desequilibrio de Luis Guerra y la eficacia de Daniel “Popín” Castro y Facundo Pons.

Para un club que hace apenas un par de años jugaba en Segunda, este paso a la final marca un antes y un después.

📋 Posible XI de Limache (DT: Víctor Rivero):

Matías Bórquez; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Alfonso Parot; Luis Maluenda, César Pinares, Luis Guerra, Yonathan Andía; Daniel Castro y Facundo Pons.

⚔️ Historial reciente entre Huachipato vs Limache

Los dos clubes se enfrentaron dos veces en la temporada 2025, con dominio absoluto de Huachipato:

17/08/25 – Huachipato 4-0 Limache

14/03/25 – Limache 2-3 Huachipato

📊 Balance 2025: 2 triunfos acereros, 7 goles a favor y solo 2 en contra.

Dato curioso: en ambos partidos marcaron Lionel Altamirano y Cris Martínez.

🏅 ¿Qué gana el campeón de la Copa Chile 2025?

El ganador obtendrá el título oficial de campeón nacional y un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores 2026, siempre que mantenga su lugar en la Primera División.

Además, levantará por primera vez el trofeo en su historia, sumando su nombre a una lista que dominan Colo Colo (14), Universidad de Chile (6) y Universidad Católica (4).

🎟️ ¿Cuándo salen a la venta las entradas Huachipato vs Limache?

La ANFP abrirá la venta de boletos una vez confirmada la sede. El sistema de ticketing y los precios por sector se informarán a través de los canales oficiales del torneo.

