Colo Colo prepara el duelo ante Unión Española, a disputarse este sábado en el estadio Santa Laura: los Albos necesitan el triunfo para acercarse a copas internacionales, pero tienen una mala noticia.

Esto porque uno de los pilares en el esquema de Fernando Ortiz está en duda y es probable que no juegue, por lo que tendrá que armar su puzzle el DT del Cacique.

⭐ La estrella de Colo Colo que está en duda para el duelo ante Unión Española

Se trata de Arturo Vidal: el King sigue sin entrenar a la par de sus compañeros luego de salir lesionado del duelo ante Limache (2-2), por lo que es probable que otra vez ceda su lugar en Colo Colo.

De hecho, la semana pasada el DT Fernando Ortiz señaló que Vidal será considerado cuando vuelva a entrenar con normalidad, por lo que si es consecuente con sus palabras, aún no debería estar en su idea convocarlo.

De todas maneras, hay que esperar los días que quedan de la semana, ya que si se recupera, Vidal puede asaltar el equipo estelar.

🔁 El posible reemplazante de Arturo Vidal en Colo Colo

En el partido con Ñublense, Tomás Alarcón fue el reemplazante de Arturo Vidal, aunque en esta ocasión hay otra dificultad, ya que Víctor Felipe Méndez está suspendido y también hay que sustituirlo.

Allí aparece el nombre de Esteban Pavez, quien puede tener su flamante retorno a la titularidad tras casi dos meses, ya que la última vez que jugó en el 11 inicial fue en la Supercopa ante U de Chile, el 13 de septiembre en el estadio Santa Laura, que es justamente la sede del duelo de este fin de semana.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo ante Unión Española?

La visita de Colo Colo ante Unión Española se producirá este sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas, por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025.

📅 Fecha: Sábado 8 de noviembre

🕐 Hora: 15:00 horas

🏟️ Estadio: Santa Laura

