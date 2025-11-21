La Fecha 28 del Campeonato Nacional 2025 trae grandes partidos para este fin de semana y uno de ellos es el clásico que protagonizarán Coquimbo Unido y Deportes La Serena en el Francisco Sánchez Rumoroso, un encuentro que tiene importancia para ambos elencos por el honor y también algunos objetivos propios.

En el caso del campeón del fútbol chileno, el elenco aurinegro, intentarán dejar el triunfo en casa para poder igualar el histórico registro del Ballet Azul de U de Chile con 16 triunfos en línea, mientras que los Papayeros buscarán los tres puntos que les permitan despreocuparse completamente de la lucha por el descenso.

Coquimbo se encuentra en el primer lugar de la tabla con 68 puntos, en tanto que La Serena está en el decimosegundo casillero de la tabla con 27 unidades.

⚽ Coquimbo Unido vs La Serena en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Últimos enfrentamientos LA 2 – 4 COQ 31/05/2025 COQ 5 – 3 LA 24/06/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo Unido vs La Serena?

El clásico entre Coquimbo y La Serena se jugará este sábado 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

🏟️Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

📅Fecha: Sábado 22 de noviembre

🕗Horario: 18:00 horas

📺 ¿Dónde ver en vivo Coquimbo Unido vs La Serena?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Coquimbo Unido vs La Serena

AVAR: Dione Rissios

Árbitro: Miguel Araos

1er asistente: Nicolás Medina

2do asistente: Ignacio Zamora

Cuarto árbitro: Rodrigo Farías

VAR: Reinerio Alvarado

🧾 El XI de Coquimbo Unido vs La Serena por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández y Juan Cornejo; Alejandro Camargo y Sebastián Galani; Cristián Zavala, Martín Mundaca y Matías Palavecino; Cecilio Waterman. DT: Esteban González.

🧾 El XI de La Serena vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Eryin Sanhueza; Lucas Alarcón, Nicolás Ferreyra, Joaquín Fernández y Fernando Dinamarca; Juan Fuentes, Sebastián Gallegos y Manuel Rivera; Matías Pinto, Jeisson Vargas y Gonzalo Jara. DT: Mario Sciacqua.