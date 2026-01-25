Deportes La Serena entra al Campeonato Nacional con un problema concreto y difícil de disimular. A pocos días del debut ante Universidad Católica, el equipo suma dudas en una zona donde no sobran nombres y donde el margen de ajuste es mínimo.

La planificación del plantel fue austera y apostó a la continuidad, pero esa decisión hoy queda expuesta por las lesiones. El equipo llega al estreno sin claridad en su frente ofensivo, una situación que condiciona el trabajo del cuerpo técnico y limita las variantes disponibles desde el arranque del torneo.

⚠️ La Serena llega al inicio del torneo con un ataque reducido

Ángelo Henríquez quedó fuera de los últimos amistosos tras resentirse físicamente, situación que obligó a realizar evaluaciones médicas más profundas por una lesión en el tobillo. El delantero era una de las piezas consideradas para liderar el ataque y su ausencia deja un vacío difícil de cubrir con el plantel actual.

A ese escenario se suma la incertidumbre en torno a Alexander Oroz, quien tampoco ha logrado continuidad plena. Con ambos nombres en duda, el cuerpo técnico se ve forzado a trabajar con alternativas que no son naturales para el puesto o con futbolistas que aún no están en ritmo competitivo.

🏟️ Un calendario que no se detiene y decisiones bajo presión

Sumado a las dificultades físicas, los papayeros cayeron en la Tarde Granate ante Cobresal por 3-2 y se instaló la preocupación en el cuerpo técnico de Felipe Gutiérrez.

Además, se acerca el debut en el torneo nacional que será el domingo 1 de febrero a las 18:00 horas ante la UC, y sin dudas, el plantel corto, las lesiones y la caída en en el último partido de la pretemporada, sembraron dudas en una hinchada que ya sufrió la temporada pasada.