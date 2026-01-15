En los últimos años se ha especulado mucho sobre Fernando Felicevich y su supuesta propiedad en algunos equipos del fútbol chileno, algo que ha sido descartado en algunas ocasiones por el representante argentino dueño de la empresa Vibra Fútbol.

No obstante, este jueves un empresario brasileño reveló que Felicevich es propietario de un elenco de Primera División de nuestro país, en una declaración tan natural que no se dio cuenta el secreto a voces que estaba destapando en nuestro país y las repercusiones que esto traerá en los próximos días.

😱 Empresario brasileño revela que Felicevich es dueño de un equipo en Chile

Se trata de Regis Marques, conocido representante brasileño, quien en diálogo con Radio ADN reconoció que tiene intenciones de comprar Deportes La Serena y que ha negociado en el último tiempo con su dueño: Fernando Felicevich.

“Entré en contacto con Fernando Felicevich. Me pidió un monto y yo hice una propuesta de lo que yo creo que vale un club como La Serena. Estamos ahí en tira y afloja, pero sí, tengo interés. Lo que yo ofrecí es lo que vale, pero Fernando pide un poco más. Es algo de él, puede pedir lo que quiera”, señaló Marques.

🧐 Regis Marques reveló su estrategia para ser dueño de un club y no caer en una infracción

Regis Marques, además, contó cómo pretende ser dueño de La Serena (si es que concreta la compra) y seguir sus labores como representante, algo que está prohibido.

“Si yo compro un club, obviamente dejo a mis socios como dueños y yo sigo como representante. Eso se puede hacer”, sostuvo el brasileño.

“La verdad, yo te puedo decir que algún día voy a ser dueño de un equipo de Chile, porque yo creo que de toda Sudamérica es el único país donde, con la plata de sponsors y de la tele, puede conseguir mantener un club, no tienes que poner de tu plata”, sentenció con total honestidad.

