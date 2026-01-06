El delantero formado en Colo Colo dejó el Monumental tras terminar su contrato y fue presentado como fichaje granate.

Oroz llega libre a La Serena con la misión de volver a mostrar su mejor versión teniendo más oportunidades.

⚽️ La nueva etapa para “La Flecha”

Alexander Oroz fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Club de Deportes La Serena para la temporada 2026, tras finalizar su vínculo con Colo Colo a fines de diciembre pasado. En un comunicado compartido por el club granate en redes sociales, se anunció que el delantero chileno de 23 años llega “para aportar velocidad, desborde y profundidad en ofensiva”, sellando así su nuevo destino en la Primera División chilena.

La salida de Oroz se concretó luego de que no se llegara a un acuerdo de renovación de contrato con Colo Colo, lo que dejó al atacante libre para negociar y firmar con otro equipo. Durante su paso por el Cacique, el delantero disputó 54 partidos oficiales, anotó 9 goles y dio 3 asistencias, además de sumar seis títulos, incluidos campeonatos nacionales, Copa Chile y Supercopa.

🏃‍♂️ ¿Qué aporta Oroz al proyecto granate?

La llegada de Oroz representa una incorporación de potencial ofensivo para La Serena, que busca reforzar sus opciones en la delantera tras una campaña complicada marcada por la lucha por la permanencia en la Primera División. El delantero se incorporará a un plantel que pretende sumar dinamismo por las bandas y mayor profundidad frente al arco rival, cosa que no tuvieron el año pasado, terminando el año con una diferencia de gol de -20 (32 GF – 52 GC).

El club granate destacó su formación y experiencia en el fútbol chileno como un plus para integrarse rápidamente al esquema del equipo, reforzando especialmente las opciones al momento de buscar gol desde posiciones abiertas o en transición ofensiva.

🔄 Un cambio de aire

Si bien Oroz mostró condiciones interesantes durante su paso por Colo Colo, su etapa en el Monumental estuvo marcada por lesiones que limitaron su continuidad, sumado a una competencia interna que dificultó su consolidación como titular en el esquema del equipo albo. En la temporada 2025 disputó nueve partidos, en los que marcó tres goles y entregó una asistencia.

Tras cerrar su ciclo en el club de sus amores, el atacante enfrenta ahora un nuevo desafío en La Serena, donde buscará consolidarse, sumar minutos y convertirse en una pieza importante del ataque granate en el Campeonato Nacional.