La abrupta salida de Felipe Gutiérrez de Sport Boys de Perú y su inmediato aterrizaje como nuevo estratega de Deportes La Serena se convirtió en uno de los movimientos más comentados del día en el fútbol nacional y en redes sociales, mezclando críticas, sorpresas y altas expectativas.
El ex mediocampista formado en Universidad Católica vivió un día agitado: anunciado como parte del cuerpo técnico de un club extranjero, saliendo tres días después, para firmar en Chile.
⚽ La salida de Felipe Gutiérrez de Sport Boys y la polémica en Perú
Felipe Gutiérrez apenas duró 72 horas en el proyecto de Sport Boys como ayudante técnico junto a Jaime de la Pava. Su desvinculación y la de Emiliano Fleitas como preparador físico generaron críticas de los hinchas del club peruano, que no tardaron en manifestarse en redes.
Sport Boys comunicó la salida señalando que “es parte de la dinámica del fútbol profesional”, pero los fanáticos no perdonaron el abrupto cambio de planes y responsabilizaron tanto al técnico chileno como a la dirigencia por la confusión y la falta de estabilidad.
📌 El nuevo desafío de Gutiérrez en Deportes La Serena
Horas después de su salida de Perú, Deportes La Serena oficializó a Felipe Gutiérrez como su nuevo director técnico para la próxima temporada en la Primera División chilena. El anuncio fue recibido con atención por parte de la afición local y la fanaticada peruana.
Gutiérrez tendrá a Germán Lanaro como ayudante técnico y a Emiliano Fleitas como preparador físico, formando un cuerpo técnico con experiencia compartida. El objetivo declarado por el club papayero es “potenciar el rendimiento del equipo y representar de la mejor forma nuestros colores”.
Esta será la primera vez que Gutiérrez asume la dirección técnica principal, luego de haber estado como asistente en Sport Boys, y también junto a Cristian Paulucci en Unión La Calera y en Quintero Unido con su hermano Orlando.
📊 La trayectoria de Felipe Gutiérrez: de jugador a entrenador
Antes de comenzar su carrera en los banquillos, Gutiérrez tuvo una destacada carrera como jugador: pasó por clubes como Universidad Católica, Twente (Países Bajos), Real Betis (España), Internacional (Brasil), Kansas City y Colorado Rapids (Estados Unidos), además de Al Wasl en Emiratos Árabes.
Este nuevo capítulo en La Serena no sólo representa un desafío profesional, sino también una oportunidad para redefinir su rol en el fútbol chileno, después de una polémica salida internacional y el comienzo de una etapa técnica con más protagonismo.