La U Católica continúa preparándose con todo para su retorno a la Copa Libertadores, torneo al que accedieron como Chile 2, por lo que arrancarán directamente en la fase de grupos.

Por ello, los cruzados ya trabajan para reforzar al plantel, considerando además, que disputarán cinco competencias, por lo que Daniel Garnero solicitó públicamente tener una plantilla amplia para tener más variantes.

Y si bien a la fecha ya tiene aseguradas cuatro incorporaciones, el DT espera seguir sumando nombres y desde Argentina revelaron cuál es el jugador que pidió para tener mayor competencia en la ofensiva.

⚽ El pedido de Daniel Garnero para reforzar a la U Católica

Fue el diario trasandino Olé quien consignó el “pedido navideño” que hizo el estratega a la dirigencia de la U Católica. En ese sentido, el citado medio apuntó que Garnero solicitó la incorporación del delantero Lautaro Pastrán, ex Everton de Viña del Mar.

El atacante de 27 años pertenece a Belgrano de Córdoba, aunque en la reciente temporada jugó a préstamo en Liga Deportiva Universitaria de Quito. Sin embargo, el elenco ecuatoriano no hizo uso de opción de compra de su pase debido al alto costó de éste.

“La Universidad Católica de Chile busca a un jugador de Liga de Quito. Los Cruzados posaron sus ojos sobre un jugador dirigido por Tiago Nunes al que se le termina contrato”, precisó la fuente anteriormente mencionada.

📊 Los números de Lautaro Pastrán en 2025

A lo largo de la temporada, Lautaro Pastrán disputó 1.689 minutos en 45 partidos, en los cuales anotó 2 goles y aportó 3 asistencias.

Con la escuadra ecuatoriana, Pastrán alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores, instancia donde fueron eliminados a manos de Palmeiras.

El ariete ya conoce territorio chileno, puesto que defendió la camiseta de Everton en dos períodos (2022 a 2023 y 2024), equipo en el que jugó un total de 43 partidos, convirtió 9 tantos y aportó 4 asistencias.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle del mercado de pases de la U Católica y su preparación para su ansiado retorno a la Copa Libertadores.