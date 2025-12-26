Una triste noticia se conoció este viernes 26 de diciembre, ya que uno de nuestros campeones de América con La Roja, en la Copa Centenario 2016, anunció su retiro para la próxima temporada, dejando un vacío en el fútbol chileno y, particularmente, en su club en el que sigue siendo una de las figuras más importantes.

A través de un comunicado en sus redes sociales, fue el propio futbolista el que informó que 2026 será su último año, asegurando que el físico le está pidiendo un cierre a una carrera extraordinaria.

🇨🇱 El campeón de América con La Roja que anunció su retiro

Se trata de Edson Puch. El delantero de Iquique expresó: “Les quiero contar algo desde el corazón: este 2026 será mi último año en el fútbol. No es una decisión fácil. El cuerpo siente el paso del tiempo, y si voy a cerrar este capítulo quería hacerlo en Iquique, en la ciudad que me marcó, que me vio crecer, caer y levantarme. Donde el fútbol para mí siempre tuvo sentido, siempre lo pensé así, volver al origen y cerrar el círculo. Hasta el último partido, en casa, con el corazón lleno”.

“Gracias por acompañarme en este camino”, fue el final del mensaje para sus seguidores, quienes llenaron de mensajes positivos al delantero por su tremenda trayectoria.

🏆 El tremendo palmarés de Edson Puch

Edson Puch se despedirá del fútbol con un tremendo palmarés, que incluso puede aumentar en 2026: Tiene un Campeonato Nacional con U de Chile, 3 con U Católica y 3 Supercopa también con el elenco cruzado, a lo que se suma la Supercopa Argentina con Huracán en 2014 y el Clausura 2016 de México con Necaxa, año en el que fue el mejor futbolista de ese país.

A nivel de selección tiene la recordada Copa América Centenario 2016 con La Roja, ganada en Estados Unidos en la final contra la Argentina de Lionel Messi. Puch fue figura en el 7-0 contra México en cuartos de final, anotando dos goles.

Puch también defendió las camisetas de su amado Iquique (elenco en el que está actualmente), Huachipato, Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos (donde fue dirigido por Diego Armando Maradona), LDU Quito (Ecuador), Pachuca y Querétaro (México).

🥺 La gran pena de Edson Puch con Iquique

Lamentablemente, Edson Puch se despedirá en la Primera B con Deportes Iquique, ya que en este 2025 no pudo mantener la categoría con el club, pese a una gran arremetida final, siendo presos de una pésima campaña durante todo el año.

De todas maneras, la misión de Puch es devolver al club donde cree él que merece estar, por lo que intentará guiar la vuelta a Primera División.