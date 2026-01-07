Jeisson Vargas no necesitó títulos ni campañas memorables para transformarse en uno de los nombres propios del fútbol chileno en 2025. En un año cuesta arriba para Deportes La Serena, el volante asumió responsabilidades ofensivas y respondió con números que lo pusieron en el centro del torneo.

Mientras el equipo luchaba por mantenerse en Primera División, Vargas sostuvo al plantel con producción constante: 14 goles y siete asistencias en 28 partidos. Un rendimiento que no pasó desapercibido y que activó el radar de varios clubes nacionales en la recta final de la temporada.

⚽ Jeisson Vargas rompe el silencio sobre su futuro

Con el mercado encendido y los rumores multiplicándose, fue el propio club el que cerró el tema. Deportes La Serena anunció oficialmente la renovación del contrato del mediocampista por toda la temporada 2026, despejando cualquier escenario de salida inmediata.

“El 10 granate seguirá defendiendo estos colores durante la temporada 2026. Sabe lo que significa esta camiseta y el desafío que representa. Este es su lugar, aquí se queda”, informó la institución a través de sus redes sociales. El mensaje, difundido por el propio club, marcó el punto final a semanas de especulación.

🔍 El peso de Vargas en el plan 2026 de La Serena

La renovación no es solo contractual. Con la llegada de Felipe Gutiérrez a la banca, el volante aparece como el eje del nuevo proyecto deportivo, llamado a liderar dentro y fuera de la cancha. Su rol será central en una temporada que tendrá triple competencia: Campeonato Nacional, Copa Chile y la nueva Copa de la Liga.

En un fútbol chileno marcado por la rotación constante, la decisión de Jeisson Vargas destaca por su coherencia. Después de su mejor año, eligió quedarse donde fue determinante.