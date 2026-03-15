Ñublense consiguió un empate 2-2 ante La Serena en los minutos finales y se mantuvo en la disputa por los primeros puestos del Campeonato Nacional 2026. Fue un partidazo en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán que se definió en los minutos finales.

Los Diablos Rojos quedaron sublíderes con 12 puntos (a la espera de lo que haga Colo Colo ante Huachipato), mientras que los Papayeros se ubicaron novenos con nueve unidades, perdiendo en el epílogo la opción de quedar más arriba en la tabla de posiciones.

El partido estuvo en veremos durante la jornada de este domingo, debido a una fuerte lluvia en la Región del Ñuble, pero afortunadamente el compromiso se terminó disputando y fue entretenido.

Los goles de Ñublense vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026

Ñublense fue superior en el primer tiempo y se fue en ventaja al descanso, gracias a la anotación de Giovanny Ávalos en los 31 minutos de juego, con un certero golpe de cabeza.

No obstante, el arranque del segundo tiempo fue furioso para La Serena, que lo dio vuelta a través de las conquistas de Lucas Alarcón, con un tremendo disparo desde fuera del área (53′) y Jeisson Vargas, con una gran definición (56′).

Todo iba en camino a la victoria de los Granates, pero su arquero Federico Lanzillota cometió un grueso error: se le soltó el balón y permitió que Franco Rami anotara solo con empujar el balón en los 87′, dándole tranquilidad a los hinchas chillanejos y al DT Juan José Ribera.

Estadísticas de Ñublense vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 7 Atlético Ñublense 0 0 Primera parte La Serena Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos Atlético Ñublense Atlético Ñublense 3-4-3 1 Nicola

Perez 5 Felipe

Campos 4 Osvaldo

Bosso 15 Sebastian

Valencia 8 Gabriel

Graciani 21 Lorenzo

Reyes 28 Manuel

Rivera 14 Jovany

Campusano 7 Fernando

Ovelar 20 Ignacio

Jeraldino 29 Giovanny

Avalos Entrenador

0 Juan Jose Ribera

Suplentes

25 Hernan Munoz



3 Carlos Salomon



6 Pablo Calderon



9 Franco Rami



10 Matias Plaza



11 Lucas Molina



16 Diego Sanhueza



18 Diego Cespedes



22 Alex Valdes

La Serena La Serena 4-3-3 1 Federico

Lanzillotta 21 Bruno

Gutierrez 33 Rafael

Delgado 5 Lucas

Alarcon 26 Fernando

Dinamarca 8 Gonzalo

Escalante 4 Francis

Mac

Allister 14 Felipe

Chamorro 16 Joaquin

Gutierrez 11 Diego

Rubio 10 Jeisson

Vargas Entrenador

0 Felipe Gutiérrez

Suplentes

22 Eryin Sanhueza



23 Matias Marin



28 Joan Orellana



19 Bastian Sandoval



27 Cristobal Sepulveda



34 Nicolas Stefanelli



20 Milovan Velasquez



2 Andres Zanini

2 Faltas Cometidas 0 0 Fuera de Juego 0 42 Posesión de Balón 58 0 Tarjetas Amarillas 0 1 Tiros Fuera 1 2 Tiros a Puerta 0 5 Corners 0 0 Tarjetas Rojas 0 2 Saques de Portería 1 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 0 0 Paradas 2 0 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 0 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 0 Corners 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Faltas Cometidas 1ª Mitad 0 Últimos enfrentamientos LA 1 – 1 ATL 18/10/2025 ATL 2 – 0 LA 25/04/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y La Serena?

Ñublense vuelve a la cancha este sábado 21 de marzo a las 20:30 horas con un duelo ante Cobresal en la altitud de El Salvador, en su estreno por la Copa de la Liga 2026, torneo que vive su primera versión en esta temporada.

La Serena, en tanto, chocará ante U de Chile en el estadio Nacional el viernes 20 del mismo mes a las 18:00 horas, en el partido inaugural de esta nueva competición del fútbol chileno.