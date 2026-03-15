Ñublense consiguió un empate 2-2 ante La Serena en los minutos finales y se mantuvo en la disputa por los primeros puestos del Campeonato Nacional 2026. Fue un partidazo en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán que se definió en los minutos finales.

Los Diablos Rojos quedaron sublíderes con 12 puntos (a la espera de lo que haga Colo Colo ante Huachipato), mientras que los Papayeros se ubicaron novenos con nueve unidades, perdiendo en el epílogo la opción de quedar más arriba en la tabla de posiciones.

El partido estuvo en veremos durante la jornada de este domingo, debido a una fuerte lluvia en la Región del Ñuble, pero afortunadamente el compromiso se terminó disputando y fue entretenido.

Los goles de Ñublense vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026

Ñublense fue superior en el primer tiempo y se fue en ventaja al descanso, gracias a la anotación de Giovanny Ávalos en los 31 minutos de juego, con un certero golpe de cabeza.

No obstante, el arranque del segundo tiempo fue furioso para La Serena, que lo dio vuelta a través de las conquistas de Lucas Alarcón, con un tremendo disparo desde fuera del área (53′) y Jeisson Vargas, con una gran definición (56′).

Todo iba en camino a la victoria de los Granates, pero su arquero Federico Lanzillota cometió un grueso error: se le soltó el balón y permitió que Franco Rami anotara solo con empujar el balón en los 87′, dándole tranquilidad a los hinchas chillanejos y al DT Juan José Ribera.

Estadísticas de Ñublense vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 7
Atlético Ñublense
15/03/2026 20:30
0
0
Primera parte
La Serena
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
Atlético Ñublense
3-4-3
Nicola Perez 1
Nicola
Perez
Felipe Campos 5
Felipe
Campos
Osvaldo Bosso 4
Osvaldo
Bosso
Sebastian Valencia 15
Sebastian
Valencia
Gabriel Graciani 8
Gabriel
Graciani
Lorenzo Reyes 21
Lorenzo
Reyes
Manuel Rivera 28
Manuel
Rivera
Jovany Campusano 14
Jovany
Campusano
Fernando Ovelar 7
Fernando
Ovelar
Ignacio Jeraldino 20
Ignacio
Jeraldino
Giovanny Avalos 29
Giovanny
Avalos
  • Entrenador
  • 0
    Juan Jose Ribera
  • Suplentes
  • 25
    Hernan Munoz
  • 3
    Carlos Salomon
  • 6
    Pablo Calderon
  • 9
    Franco Rami
  • 10
    Matias Plaza
  • 11
    Lucas Molina
  • 16
    Diego Sanhueza
  • 18
    Diego Cespedes
  • 22
    Alex Valdes
La Serena
4-3-3
Federico Lanzillotta 1
Federico
Lanzillotta
Bruno Gutierrez 21
Bruno
Gutierrez
Rafael Delgado 33
Rafael
Delgado
Lucas Alarcon 5
Lucas
Alarcon
Fernando Dinamarca 26
Fernando
Dinamarca
Gonzalo Escalante 8
Gonzalo
Escalante
Francis Mac Allister 4
Francis
Mac
Allister
Felipe Chamorro 14
Felipe
Chamorro
Joaquin Gutierrez 16
Joaquin
Gutierrez
Diego Rubio 11
Diego
Rubio
Jeisson Vargas 10
Jeisson
Vargas
  • Entrenador
  • 0
    Felipe Gutiérrez
  • Suplentes
  • 22
    Eryin Sanhueza
  • 23
    Matias Marin
  • 28
    Joan Orellana
  • 19
    Bastian Sandoval
  • 27
    Cristobal Sepulveda
  • 34
    Nicolas Stefanelli
  • 20
    Milovan Velasquez
  • 2
    Andres Zanini
2
Faltas Cometidas
0
0
Fuera de Juego
0
42
Posesión de Balón
58
0
Tarjetas Amarillas
0
1
Tiros Fuera
1
2
Tiros a Puerta
0
5
Corners
0
0
Tarjetas Rojas
0
2
Saques de Portería
1
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
0
0
Paradas
2
0
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
0
Corners 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Faltas Cometidas 1ª Mitad
0
Últimos enfrentamientos
LA 1 – 1 ATL 18/10/2025
ATL 2 – 0 LA 25/04/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y La Serena?

Ñublense vuelve a la cancha este sábado 21 de marzo a las 20:30 horas con un duelo ante Cobresal en la altitud de El Salvador, en su estreno por la Copa de la Liga 2026, torneo que vive su primera versión en esta temporada.

La Serena, en tanto, chocará ante U de Chile en el estadio Nacional el viernes 20 del mismo mes a las 18:00 horas, en el partido inaugural de esta nueva competición del fútbol chileno.

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