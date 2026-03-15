Ñublense consiguió un empate 2-2 ante La Serena en los minutos finales y se mantuvo en la disputa por los primeros puestos del Campeonato Nacional 2026. Fue un partidazo en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán que se definió en los minutos finales.
Los Diablos Rojos quedaron sublíderes con 12 puntos (a la espera de lo que haga Colo Colo ante Huachipato), mientras que los Papayeros se ubicaron novenos con nueve unidades, perdiendo en el epílogo la opción de quedar más arriba en la tabla de posiciones.
El partido estuvo en veremos durante la jornada de este domingo, debido a una fuerte lluvia en la Región del Ñuble, pero afortunadamente el compromiso se terminó disputando y fue entretenido.
Los goles de Ñublense vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026
Ñublense fue superior en el primer tiempo y se fue en ventaja al descanso, gracias a la anotación de Giovanny Ávalos en los 31 minutos de juego, con un certero golpe de cabeza.
No obstante, el arranque del segundo tiempo fue furioso para La Serena, que lo dio vuelta a través de las conquistas de Lucas Alarcón, con un tremendo disparo desde fuera del área (53′) y Jeisson Vargas, con una gran definición (56′).
Todo iba en camino a la victoria de los Granates, pero su arquero Federico Lanzillota cometió un grueso error: se le soltó el balón y permitió que Franco Rami anotara solo con empujar el balón en los 87′, dándole tranquilidad a los hinchas chillanejos y al DT Juan José Ribera.
Estadísticas de Ñublense vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Perez
Campos
Bosso
Valencia
Graciani
Reyes
Rivera
Campusano
Ovelar
Jeraldino
Avalos
- Entrenador
-
0Juan Jose Ribera
- Suplentes
-
25Hernan Munoz
-
3Carlos Salomon
-
6Pablo Calderon
-
9Franco Rami
-
10Matias Plaza
-
11Lucas Molina
-
16Diego Sanhueza
-
18Diego Cespedes
-
22Alex Valdes
Lanzillotta
Gutierrez
Delgado
Alarcon
Dinamarca
Escalante
Mac
Allister
Chamorro
Gutierrez
Rubio
Vargas
- Entrenador
-
0Felipe Gutiérrez
- Suplentes
-
22Eryin Sanhueza
-
23Matias Marin
-
28Joan Orellana
-
19Bastian Sandoval
-
27Cristobal Sepulveda
-
34Nicolas Stefanelli
-
20Milovan Velasquez
-
2Andres Zanini
¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y La Serena?
Ñublense vuelve a la cancha este sábado 21 de marzo a las 20:30 horas con un duelo ante Cobresal en la altitud de El Salvador, en su estreno por la Copa de la Liga 2026, torneo que vive su primera versión en esta temporada.
La Serena, en tanto, chocará ante U de Chile en el estadio Nacional el viernes 20 del mismo mes a las 18:00 horas, en el partido inaugural de esta nueva competición del fútbol chileno.