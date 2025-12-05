Este sábado 6 de diciembre la Fecha 30 y última del Campeonato Nacional 2025 tendrá varios partidos en simultáneo, siendo uno de ellos el que enfrentará a Deportes Limache y Deportes La Serena en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, desde las 18:00 horas de nuestro país.

Los cerveceros llegan con el impulso de haber asegurado la permanencia el pasado fin de semana, por lo que seguramente querrán despedir esta temporada liguera con otro triunfo que les permitiría escalar incluso hasta el décimo lugar si se dan otra serie de resultados.

Por su parte la escuadra de la Cuarta Región llega luego de una dura derrota a manos de Palestino que lo sumió en el decimotercer lugar con 27 unidades. Matemáticamente los granates están salvados del descenso a menos que sufrieran una derrota catastrófica, Iquique goleara a U de Chile y Everton no pasara zozobras ante O’Higgins.

⚽ Deportes Limache vs La Serena en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 30 Deportes Limache Sin Comenzar La Serena Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos LA 1 – 6 DEP 12/10/2025 DEP 2 – 0 LA 07/09/2025 LA 1 – 1 DEP 22/06/2025 LA 2 – 0 DEP 07/09/2024 LA 0 – 1 DEP 29/04/2024

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Limache vs La Serena?

El partido entre Limache y La Serena se jugará este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Lucio Fariña.

🏟️Estadio: Lucio Fariña, Quillota

📅Fecha: Sábado 6 de diciembre

🕗Horario: 18:00 horas

📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes Limache vs La Serena?

📺TV: TNT Series

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Limache vs La Serena

VAR: Franco Jiménez

AVAR: Sebastián Pérez

Árbitro: Mario Salvo

1er asistente: Wladimir Muñoz

2do asistente: Mario Lagos

Cuarto árbitro: Fabián Reyes

🧾 El posible XI de Limache vs La Serena por el Campeonato Nacional 2025

El posible once: Matías Borquez; Felipe Fritz, Augusto Aguirre, Alfonso Parot y Gonzalo Paz; Francisco Romero y Bastián Silva; Daniel Castro, Luis Guerra y César Pinares; Facundo Pons.

DT: Víctor Rivero.

🧾 El posible XI de La Serena vs Limache por el Campeonato Nacional 2025

El posible once: Eryin Sanhueza; Jeyson Rojas, Andrés Zanini, Nicolás Ferreyra, Joaquín Fernández y Lucas Alarcón; Sebastián Gallegos, Gonzalo Jara y Matías Cortés; Felipe Chamorro y Esteban Moreira.

DT: Mario Sciaqua.