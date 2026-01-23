Luis Guerra fue uno de los nombres propios del Campeonato Nacional 2025. En Deportes Limache sostuvo un rendimiento alto de principio a fin, se transformó en el eje creativo del equipo y terminó la temporada instalado en la conversación grande del mercado local.

Su continuidad en Chile parecía lógica. Audax Italiano y Everton aparecieron con fuerza, ambos con necesidades claras en ofensiva y con interés real por sumar a un jugador que marcó diferencias semana a semana. Sin embargo, cuando el escenario apuntaba a Primera División, el volante ofensivo optó por un camino menos transitado.

⚽ El giro europeo de una figura del Campeonato Nacional 2025

Guerra decidió no seguir en el torneo local y cerró su salida al extranjero. Este viernes fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del FC Tobol Kostanay, club que compite en la liga de Kazajistán y que viene de pelear en la parte alta del torneo.

“El club FC Tobol Kostanay llegó a un acuerdo con el jugador venezolano”, comunicó la institución a través de sus canales oficiales, destacando su perfil ofensivo y su capacidad para influir en el último tercio de la cancha. Desde el club remarcaron que se trata de un futbolista rápido, técnico y con lectura para generar ventajas colectivas.

📊 Los números de Luis Guerra en Limache

Las cifras respaldan su salida. En Deportes Limache disputó 38 partidos oficiales, anotó 6 goles y entregó 13 asistencias, registro que lo convirtió en el máximo asistidor de la Liga de Primera 2025.

Ahora, Guerra inicia un nuevo desafío lejos del radar habitual del fútbol nacional, pero con la convicción de dar un paso competitivo en su carrera. Un giro europeo que, hasta hace semanas, pocos veían venir.